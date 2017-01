A buszok eddig jól bírják

Attól, hogy máris kikiáltsuk az évszázad telének a mostanit – a sajtóban már voltak erre kísérletek –, ahhoz még igencsak messze állunk. Már csak azért is, mert ez a tizenhetedik tél a 2000-es években, ráadásul a 2002/2003-as lényegesen hidegebb volt, legalábbis eddig.

Tartós hideg

– A tartós hideget az Európa középső és keleti részére, valamint a Szibériára kiterjedő hatalmas anticiklon okozza. Magyarország szerencsére ennek csak a peremén van, így kelet és északkelet felől csak szivárog a Kárpát-medencébe a hideg – mondta el érdeklődésünkre Szegedi Sándor, a Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékének vezetője.

– Debrecenben a január sok­évi átlaghőmérséklete mí­nusz 2,6 fok, és ugyancsak az átlagot tekintve a napi maximum 0,4, a minimum mínusz 6,2. Ehhez képest most tényleg hidegebb van, de nem sokkal. Az elmúlt 30 nap átlaga mínusz 4,2, a januári közép eddig néhány tizeddel mínusz 5 alatt van. És ha bejönnek a légkör állapotára a következő tíz napra előrejelzettek, akkor folytatódik a hideg idő, és két-három fokkal az évszakos átlag alatt lesz a januári középhőmérsékletünk Debrecenben, de ugyanez igaz a megyére is – mondta a szakember, majd azzal folytatta, hogy Debrecenben az eddigi legenyhébb január 4,2, a leghidegebb mínusz 11 fokos átlaghőmérsékletű volt. A januári abszolút maximum- és minimumértékek 14,4 és mínusz 28 fok. A megyében azonban voltak 15 fok feletti és mínusz 30 alatti hőmérsékletek is az elmúlt évszázadban.

Előmelegítenek

A debreceni menetrendi közlekedésben nem okozott eddig komolyabb fennakadást a hajnali fagyos idő, a járművek pontosan el tudtak indulni. Napközben egy-egy jármű műszaki meghibásodása elfordul, de ezt a forgalom átszervezésével gyorsan, szinte csak néhány perces késéssel korrigálja a társaság – közölte érdeklődésünkre Csohány Andrea, a DKV Zrt. kommunikációs és marketing-előadója. Megjegyezte: sokkal inkább a síkos, jégbordás utak miatti jelentős forgalomlassulás okoz problémát, ennek következménye, ha olykor nagyobb késést tapasztalnak az utasok.

Azt írta, az 1-es és 2-es villamosvonalon található váltók mindegyike fűtött berendezés, így nem fagynak el, mindazonáltal az éjszakai műszakban dolgozó szakemberek folyamatosan ellenőrzik azok működését.

Mint megtudtuk, a villamosok fűtött, fedett tárolócsarnokban éjszakáznak, ezért a hajnali forgalomba álláskor már kellemes hőmérsékletet tapasztalnak az utasok. Az autóbuszok és trolibuszok nem zárt térben parkolnak. Annak érdekében, hogy ezeken a hideg idő ne okozzon műszaki meghibásodást, mínusz 10 Celsius-fok alatt a járműveket a telephelyről való indulás előtt 30 perccel már beindítják. Ennyi idő alatt éri el a motor azt az üzemi hőmérsékletet, amivel biztonsággal elindulhat a forgalomban, bár az utastérben ekkor még nincs mindig kellemes hőmérséklet. Később azonban – remélhetőleg – igen: a DKV Zrt.-nél a vonatkozó szabályozások szerint plusz 5 fok alatt a járművezetők bekapcsolják a fűtőberendezést – tudatta a szóvivő.

HBN–KZs, SzT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA