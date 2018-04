A brit uralkodó utolsó corgi kutyája is elpusztult

A Daily Mail című konzervatív brit tömeglap bennfentes udvari forrásai szerint a 15 éves, Willow névre hallgató kutyát még vasárnap altatták el a királynő windsori rezidenciáján. Willow-t daganatos betegségek gyötörték, és az uralkodó nem akarta, hogy tovább szenvedjen.

A lapnak nyilatkozó udvari illetékesek szerint a 92 esztendős II. Erzsébet királynőt “rendkívüli módon megviselte” a 14. corginemzedék utolsó tagjának távozása.

A korábbi évtizedekben nagy létszámú udvari corgifalka az utóbbi években folyamatosan fogyatkozott, mivel az uralkodó – tekintettel saját hajlott korára – korabeli nem cáfolt sajtóértesülések szerint már 2009-ben úgy döntött, hogy nem pótolja újakkal az élők sorából távozó kedvenceket.

Erzsébet még hercegnőként, 18. születésnapjára, 1944-ben kapta szüleitől az első corgit, Susant. Az udvarban azóta megfordult corgik mindegyike Susan leszármazottja volt.

A “dinasztiaalapító” olyan megbecsülésnek örvendett, hogy 1947-ben még nászútjára is elkísérhette a későbbi uralkodót és újdonsült férjét, Fülöp edinburghi herceget.

A jelenleg 96 esztendős Fülöp ugyanakkor állítólag nem osztotta hitvese rajongását: egy nemrég megjelent életrajzi kötet szerint a herceg ki nem állhatta a corgikat, főleg azok “szüntelen csaholása” miatt.

A corgik ennek ellenére az utóbbi hét évtizedben szinte mindig láthatók voltak a királynő környezetében, gyakran még protokolláris eseményeken is.

A most elpusztult Willow és két néhai társa, Monty és Holly még abban a rövidfilmben is feltűnt, amelyben a 2012-es londoni nyári olimpiai játékok nyitóünnepségének talán legnagyobb meglepetést keltő mozzanataként a királynő és hű kémje, James Bond helikopterről “ejtőernyőzött” be a kelet-londoni Stratford városrészben felépült Olimpiai Stadionba.

Az uralkodó és Bond megszemélyesítője, Daniel Craig egészen az ejtőernyős jelenetig önmagát alakította, csakúgy, mint a három corgi, amelyekkel együtt távoztak a Buckingham-palotából.

A brit uralkodó híres jó humoráról, de a corgikkal kapcsolatban ő sem ismert tréfát. A brit sajtó gyakran felidézi azt a hosszú évekkel ezelőtti incidenst, amikor egy udvari rendezvényen az egyik vendég óvatlanul azt találta mondani, hogy az ő corgijai is ugyanúgy “koldulnak” a családi étkezések során, mint a királynő kutyái. “Az én kutyáim nem koldulnak” – hangzott a fagyos tekintettel kísért rendreutasítás.

A kutyafajtát már a X. század óta tenyésztik Walesben, ahol eredetileg terelőkutyaként használták a corgikat. Nevük is walesi eredetű: a “cor” a helyi nyelvjárásban törpét, a “ci” kutyát jelent, vagyis a corgivá alakult elnevezés szerint törpekutyákról van szó.

