A Brexit után is számítanak ránk

Az Egyesült Királyságban nagy számban élnek, dolgoznak, tanulnak magyar állampolgárok, akiknek nagyon fontos, hogy a Brexit után is magyarok tudjanak maradni – mondta Tom White­head, az Egyesült Királyság budapesti nagykövetségének első titkára, aki a megyeszékhelyen tett látogatást csütörtökön.

Hozzátette, mindenkinek, aki az átmeneti időszak végéig, vagyis 2020 végéig érkezik az Egyesült Királyságba, lehetősége van arra, hogy maradjon. Ehhez kérni kell egy öt évre szóló tartózkodási engedélyt.

Ismertette, az Egyesült Királyság és az Európai Unió szakításának dátuma jövő év március 29-e. A két fél közötti megállapodástervezet azt irányozza elő, hogy az átmeneti időszak 2020. december 31-éig terjedjen, mely egy-két évvel meghosszabbítható.

– Ebben az időszakban mindössze annyi változás történik, hogy az Egyesült Királyság nem vesz már részt az európai uniós döntéshozatalban – fogalmazott.

Turistaként is visszatérne

Tom Whitehead a beszélgetés elején elárulta, most járt először Debrecenben. Korábban Hajdúszoboszlón fordult meg, ahol egy disznóvágásnak volt részese. – Nagyon jó benyomásokat szereztem most Debrecenről, a debreceniekről. Sok jó arra vonatkozó ötletet hallottam, hogyan lehetne fenntartani, erősíteni az Egyesült Királyság és Debrecen kapcsolatait. Már alig várom, hogy feleségemmel együtt turistaként is visszatérhessek ide azért, hogy többet láthassak ebből a gyönyörű városból – jelentette ki.

Bizonytalan a sorsa

Ezután azt kérdeztük tőle, milyen kimenetele lehet a londoni alsóházban eredetileg keddre tervezett Brexit-szavazásnak. A többség elfogadja-e a miniszterelnök kilépési megállapodástervezetét, illetve az ezzel kapcsolatos politikai deklarációt?

– Nem tudom. A jövőbeli kapcsolatrendszer meghatározásakor arról kell dönteni, hogy mi a legjobb az Egyesült Királyságnak. Ez nagy lépés abba az irányba, hogy az Európai Unióból való kilépés rendezett módon menjen végbe – fogalmazott. Hozzátette: az Egyesült Királyság kormányzatának meggyőződése, hogy ez az egyezmény a megfelelő. Ez biztosítja a határok, a jogrendszer, a törvénykezés és a pénz védelmét.

Nagyon remélem, hogy jóváhagyják a javaslatot, mert ez az egyetlen megállapodás, ami megszülethet”

– állította.

Arról is beszélt, hogy a szerződéstervezet különleges szabadkereskedelmi zóna tervét vázolja fel, rendezi az Egyesült Királyságban élő európai uniós és az unióban élő egyesült királyságbeli polgárok helyzetét. A külső és a belső biztonság tekintetében szoros együttműködést ír elő. Ezenkívül a vállalkozásoknak, illetve az embereknek átmeneti időt biztosít az átállásra.

„Nem lemondási súlyú kérdés”

Amennyiben a képviselők nem fogadják el az egyezményt, mi lehet Theresa May politikai sorsa, megbukik-e a kormány? – tettük fel a következő kérdést. Tom Whitehead elmondta: a miniszterelnök és az ő környezete szerint ez nem jelentené azt, hogy távoznia kellene, ez „nem lemondási súlyú kérdés”. Amennyiben az alsóház nem szavazza meg a megállapodástervezetet, a kormánynak 21 napja van arra, hogy egy újabb javaslatot terjesszen elő.

Fotó: Matey István

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy lehet-e a Brexitről újabb népszavazást tartani.

– Nem gondolom, hogy ez lehetséges lenne, hogy ez bekövetkezne. A népszavazáson 33 millió ember járult az urnákhoz, és egyértelmű eredmény született. Az Egyesült Királyságban a többség úgy gondolja, hogy a döntést végre kell hajtani – emelte ki.

Mi lesz a magyarokkal?

– Az Egyesült Királyságban nagy számban élnek, dolgoznak, tanulnak magyar állampolgárok. Ők mire számíthatnak a Brexit után? – kérdeztük Tom Whiteheadtől, aki hangsúlyozta, nagyon fontos nekik, hogy a magyarok maradjanak.

Mindenkinek, aki az átmeneti időszak végéig, vagyis 2020 végéig érkezik az Egyesült Királyságba, lehetősége van arra, hogy maradjon. Ehhez kérni kell egy 5 évre szóló tartózkodási engedélyt”

– ismertette.

Ezután megtudtuk, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió szakításának dátuma jövő év március 29-e. A két fél közötti megállapodástervezet azt irányozza elő, hogy az átmeneti időszak 2020. december 31-ig terjedjen, mely egy-két évvel meghosszabbítható. – Ebben az időszakban mindössze annyi változás történik, hogy az Egyesült Királyság nem vesz már részt az európai uniós döntéshozatalban – fogalmazott.

Hogyan üzletelünk majd?

A beszélgetés végén az került szóba, hogy jelen állás szerint milyen kapcsolat lesz majd a Brexitet követően a magyar, a debreceni vállalkozások és a brit cégek között. A diplomata két dolgot emelt ki válaszában. Egyrészt ugyan kilépnek az európai egységes piacból és a vámunióból, de a jövőben is „páratlanul szoros” marad az együttműködés. – Másrészt szoros kapcsolatban állunk, folyamatosan kommunikálunk az Egyesült Királyságban működő magyar cégekkel és a Magyarországon dolgozó brit vállalatokkal. Ők azt mondják, hogy a kilépés nem fogja alapvetően befolyásolni a működésüket, a kapcsolatokat, hiszen a két gazdaság erősségeit használják ki – tette hozzá Tom Whitehead, a nagykövetség első titkára.

– Orosz Csaba –

