A bőséges harmat adta a nedvességet

Egy magas nyomású légköri képződmény alakította Közép-Európa, így Kelet-Magyarország térségének időjárását is október második hetében.

Az úgynevezett anticiklon leszálló, szárító hatású légáramlásának köszönhetjük a hazánkban is tipikus indián nyárnak, vagy vénasszonyok nyarának keresztelt eseménytelen, de kellemesen enyhe, napos, csapadékmentes időt. Az elmúlt héten az anticiklon középpontjával még a mediterrán térség felett tartózkodott, peremén több hullámban hűvös, de száraz levegő érkezett hozzánk.

A magas nyomású központ északra húzódásával megszűnt a hűvös levegő utánpótlása, az erősebb légmozgástól mentes helyzetben pedig nappal gyorsan melegedett a levegő a sok napsütés hatására.

Kevés eső esett

Az időszak első napjaiban még csupán 15 fok körül tetőzött a napi csúcshőmérséklet, majd sokfelé haladta meg a 20°C-ot is. Hajnalra viszont erősen lehűlt a levegő és bőséges volt a harmatképződés. Több napon át 5–8 órán át borította nedvesség a növényzet felszínét, amely a gombás, baktériumos fertőzések terjedését segítette az erre hajlamos állományokban. A napi legalacsonyabb hőmérséklet általában +5°C közelében szóródott, de volt egy-két 10 fok feletti, valamint fagypont közeli minimum is. Talajmenti fagy ismét leginkább csak az erre hajlamos, mély fekvésű, szélvédett körzetekben fordult elő. A talaj hőmérséklete napi átlagban még mindig 10°C feletti a felszíni 5 centiméteres rétegben, lejjebb ennél is magasabb a hőmérséklet.

Nedvesség tekintetében szintén kedvező a talaj állapota a talajmunkák végzése és az őszi vetések kelésének, fejlődésének szempontjából. Az egy méter mély szelvényből 80–120 milliméter hibázik a szabadföldi vízkapacitás eléréséhez, amely az évszakra jellemző érték. Ugyanakkor a felső 20–30 centiméteres réteg kellően nedves, nyirkos, épp megfelelő a jó minőségű szántás és magágy elkészítéséhez még a kötöttebb talajokon is. Ugyan az időszakban nem gyarapodott számottevően a talajnedvesség szintje az elenyésző csapadéknak köszönhetően, de csökkenése is minimális volt a napi 1–2 milliméterre visszaeső potenciális párolgás következtében.

