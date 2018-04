A boldog élethez szükséges az önelfogadás

Mindannyiunk számára természetes a felhőtlen mozgás öröme, sokszor észre sem vesszük, hogy olyan dolgokra vagyunk képesek, amelyekre mások talán soha nem lesznek. Számtalan olyan emberrel találkozhatunk, akik tolószékhez vannak kötve, olyan egyének is élnek köztünk, akik soha nem láthatják a lemenő nap csodálatos színpompáit.

Raszava Gábor egy mozgássérült fiatal srác, aki hátránya ellenére ugyanúgy törekszik élni, mint a vele egykorú egészséges férfiak. Fejlődési rendellenességgel született, körülbelül húsz műtéten esett át, de mindezek ellenére boldog embernek tartja magát, aki imádja az életet. – Nem szeretem, ha az emberek szánakozva néznek rám, megbámulnak az utcán, hiszen úgy gondolom, hogy nincs bennem semmi sajnálni való. Minden testrészem megvan, egyszerűen az átlagnál rövidebbek és gyengébbek a felső végtagjaim, ami magasan van, nehezen érem el, de bármit meg tudok csinálni. Nem ismerek lehetetlent, a kitűzött céljaimért megteszem a tőlem telhető legtöbbet. Mostanság megtanultam kezelni a helyzetemet, régen értek kisebb atrocitások, csúfoltak az iskolában, de mára teljes életem van – nyilatkozta lapunknak Gábor, aki a továbbiakban elárulja nekünk, hogy melyek is az élet valódi értékei.

Vezetésnél megszűnik a világ

Laikusként azt gondolhatjuk, hogy a sérült embertársaink élete unalmas és egyhangú. De szerencsére ez csak egy tévhit. Gábor számtalan olyan hobbit űz, amit talán mi a legmerészebb álmainkban sem képzelnénk el. A fiatalember imádja az autókat, sőt már több éve uralma alá vett egy járgányt, amit szerelő bevonásával egy díjnyertes gépjárművé is átalakított. A szeretett verdája több változáson is átesett, igazi tuningolt autó lett belőle, amire természetesen a gazdája nagyon büszke is volt. Sajnos ezzel a szabadidős tevékenységgel fel kellett hagynia, mert sokaknak szemet szúrt az ültetett forma és a csillogó felni.

Gábor szívesen elmerül a tuning világában | Fotó: X-TOMI PHOTO

Vezetni a mai napig szeret, de az autóátalakításokról lemondott, új hobbit keresett magának, a sportban vezeti le a felgyülemlett energiáit.

– Mindenem az autó, valójában akkor is vezettem volna, ha nem lehet, teljesen más embernek érzem magam, amikor a volán mögött vagyok. Autós találkozókra nagyon szeretek járni, azt tapasztalom, hogy ott egyenrangúként kezelnek, tisztelnek engem, nem szánakozva néznek rám. Amikor vezetek, megszűnik körülöttem minden, nem bámul senki, maximum az autómban csodálkoznak, hiszen engem csak nyakig látnak.

Nem szégyellem azt, hogy kicsit különbözik a külsőm a többiektől, de mégis szeretek néha csak egy átlagos fiatal srác lenni.”

Tizenévesen nehezen fogadtam el, hogy az utcán soha nem lehetek egyedül, a szempárok folyamatosan rám szegeződtek. Mára egyáltalán nem zavar, hogy furcsának találnak, ezt az is igazolja, hogy néhány hónapja elkezdtem edzőterembe járni. A sportot személyi edzővel végzem, akivel az orvosi papírjaim áttanulmányozása után belevágtunk az mozgásba. Már sokat fejlődtem, erősödtek a végtagjaim, könnyebben boldogulok a mindennapokban. Az edzőm szerint már a nehezebb, plusz súlyokkal is jól tudok dolgozni. Eleinte tartottam attól, hogy majd kinevetnek, megvetnek, de ez egyáltalán nem így történt. Többen is megjegyezték már, hogy példamutató a magatartásom, motiválom őket is az edzésben. Van munkám, irodai asszisztensként dolgozom, de találni akartam egy olyan elfoglaltságot, ami egyszerre leköt és valami pluszt is ad nekem. Úgy érzem, hogy rátaláltam arra, amit kerestem, ráadásul pozitívan csalódtam az emberekben, ami csak örömmel tölt el – fűzte hozzá Gabi.

Legfontosabb érték a család

A huszonhat éves srác soha nem titkolja el a betegségét. Jól érzi így magát, ha lehetne három kívánsága az életben, akkor sem változtatna már a külsején. Barátaival kölcsönösen segítik egymást, akik szintén a verdák szerelmesei. Autós találkozókra és egyéb rendezvényekre is együtt járnak. Manapság a legtöbb fiatalnak az a legfontosabb, hogy minél több kézzelfogható értéket tudhasson magáénak, azonban Gábornak ez eszében sincs.

Fotó: Matey István

– Ha lenne egy aranyhalam, aki azt mondaná nekem, hogy valóra váltja néhány kívánságom, akkor sem kérnék új életet. Számomra a legfontosabb érték a család, ezért a jövőben egy érzelmekkel teli párkapcsolatra vágyom, amiben igazán boldog lehetek, ahol önmagamért szeretnek. Egy stabil hátteret akarok biztosítani majd a családomnak, így egy saját lakásra mindenképpen szükségem lesz. Valójában másra nincs szükségem, de ha mégis lehetne még egy óhajom, akkor újra elmerülnék a tuning világában, hogy ismét alkothassak.

Úgy érzem, hogy minden más megadatott nekem az életben, van két kezem, két lábam, tudok szeretni és törődni másokkal. Vannak barátaim, akaraterőm és céljaim, nincs szükségem másra”

– hangsúlyozta a tuningolás művészet szerelmese.

– Nagy Emese –

Az élet egy ajándék

Bizonyára mindenkivel megtörtént már az, hogy a reggeli ébresztő hallatán az volt az első gondolata, hogy bárcsak ne kellene felkelnie. Ilyenkor nem érezzük át mások helyzetét, hogy emberek százai adnának oda éveket az életünkből csak azért, hogy felkelhessenek az ágyukból és önfeledten futhassanak egyet a szabadban. – Az elégedetlen és életunt embereknek azt üzenem, hogy gondoljanak bele azoknak az életébe, akiknek sokkal nehezebb sors jutott. Ami számukra természetes, az lehet másoknak maga a megtestesült álom. Nem szabad feladni, mindenkinek harcolnia kell a saját céljaiért. Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy boldogabbak legyünk, hiszen az élet önmagában is ajándék.

