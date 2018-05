A BL-döntőben azért nagyobb iram lesz

Gálamérkőzésre volt hivatalos Pünkösd hétfőn a DVSC Öregfiúk gárdája, a piros-fehérek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei harmadosztályban szereplő Nagyiván otthonában lépett pályára – számolt be róla a Loki hivatalos honlapja. A meccs apropóját az adta, hogy a nagyivániak tíz esztendeje lettek bajnokok a megye I-es bajnokságban.

Rúgtak egy hatost

A DVSC Öregfiúk a Horváth Béla – Ulveczki Zoltán, Szatmári Csaba, Madar Csaba, Bernáth Csaba, Sándor Csaba, Ronald Habi, Dombi Tibor, Bücs Zsolt, Igor Bogdanovics, Kerekes Zsombor kezdővel álltak ki a hatvanperces összecsapásra.

A szünet előtt Bogdanovics találatával megszerezte a vezetést a Debrecen, majd a második játékrészben a csatár még kétszer betalált, mellette Madar, Szatmári és Kerekes is gólt lőtt, kialakítva a 6–0-s végeredményt.

– Mindig nagyon jó a régi társakkal összejönni focizni, most legutóbb sem volt ez másként – nyilatkozta lapunknak Kerekes Zsombor. – Sajnos nem túl sűrűn kapunk ilyen meghívást, lehetnének gyakrabban mérkőzéseink, legutóbb tavaly szeptemberben szerepeltünk Romániában. Kiváló hangulatú volt a nagyiváni meccs, köszönet érte a házigazdáknak. Utána volt egy vacsora és egy kis közös poharazgatás – mondta az egykori csatár, akit megkérdeztünk arról is, miként bírta erővel a mérkőzést.

Lezárták a reteszt

– Olyan nagy hajtás nem volt, a Bajnokok Ligája-döntőben szerintem nagyobb iram lesz – mosolyodott el Kerekes. – Persze Dombi Tibinek még mindig megvan a sebessége, ahogyan Igornak Bogdanovicsnak és Madar Csabinak is. Vannak olyanok a csapatban, akikben ugyan már nincs meg a gyorsaság, de passzolni még mindig tudnak. A hátvédsorunk is nagyon jól teljesített, az ellenfélnek esélye sem volt a gólszerzésre, pedig voltak köztük olyanok, akik még ma is aktívan fociznak. De Habiék lezárték hátul a reteszt, mint régen – fogalmazott a sportoló, aki hozzátette, még mindig kitűnően megértik egymást a pályán egykori éktársával, Bogdanoviccsal.

Ez olyan dolog, ami nem múlik el. Igorral nagyon szerettünk együtt futballozni, ez most is így van. Vagy például Dombinak ma is hova kell adni a labdát? Oda kell rúgni a területre, és hadd szaladjon!”

Külön egyébként edzeni nem szoktunk, de az öregfiúk kispályás bajnokságban többen is focizunk, szóval játékban vagyunk – zárta a beszélgetést Kerekes Zsombor.

