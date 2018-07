A biztonság az első a Campuson

Az ártalomcsökkentő szolgáltatásokról tartottak sajtótájékoztatót a Campus kapcsán - © Fotó: Molnár Péter

Debrecen – A Campus Fesztiválon idén is kiemelt figyelmet fordítanak a résztvevők biztonságára, amelyre a biztonsági személyzet mellett a civil rendőrök is vigyáznak – hangsúlyozta Miklósvölgyi Péter, a Campus Nonprofit Kft. ügyvezetője a keddi sajtótájékoztatón. A kábítószerek esetében most is zéró tolerancia lesz, míg azok, akik több alkoholt fogyasztanak a kelleténél, a pihenősátorban regenerálódhatnak.