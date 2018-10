A bizalom mostanában kezd helyreállni

A lakásáfa kivezetésével 2020-tól jelentősen visszaeshet az újlakás-kínálat, ráadásul továbbra sem lehet tervezni, aminek következtében az építőipari kapacitások teljes egésze a következő másfél évre koncentrálódik – hangzott el a nemrég lezajlott budapesti Lakás 2018 Országos Kiállításon tartott fórumon. A Lakásáfa Klubon a piac szakértői osztották meg gondolataikat a lakásáfa, a lakásfejlesztések és a lakásárak várható alakulásával kapcsolatban – számolt be a Portfolio.hu.

Az újlakás-piac jövője

A lakásárak 2014 eleje óta Budapesten megduplázódtak és a növekedési trend a következő években is kitarthat. Bár a fővárosban már az egyensúlyi szint felső részénél vagyunk, az ország többi részén még mindig az egyensúlyi szint alatt vannak az árak. Az adásvételek száma 2014 óta egyre jobban emelkedik, ennek ellenére még mindig nem vagyunk a válság előtti szintnél – mondta el Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság vezetője.

Fontos mutató, hogy mennyi idő alatt lehet értékesíteni egy lakást a piacon. Ennek mértéke az elmúlt évek során jelentősen csökkent, mostanában átlagosan 3-4 hónap alatt el lehet adni egy budapesti lakást, de vidéken is legfeljebb fél évbe telik. Ezzel párhuzamosan az áralku is csökkent, most 3-5 százalék körül van, míg öt éve még a 15 százalékot is elérte. A hitelhez jutási feltételek továbbra is jók, ráadásul biztonságosabbak is, jó példa erre a minősített fogyasztóbarát lakáshitel – tette hozzá. Úgy véli, a lakásáfa csökkentésnek csak körülbelül 40 százaléka mutatkozott meg az árakban. Az építkezések és a vásárlások beindultak, de a befektetési célú vásárlás elsődleges motiváció lett a lakáspiacon.

A lakásáfa kivezetésével 2020-tól jelentősen visszaeshet az újlakás-kínálat, ráadásul továbbra sem lehet tervezni, aminek következtében az építőipari kapacitások teljes egésze a következő másfél évre koncentrálódik. Emiatt jelentős csúszások vannak és lehetnek is még a jövőben. Az is tény, hogy a ma futó építkezések fele állami építkezés, ami szintén kapacitásokat von el, így az áremelkedés mellett az építőipar ciklikus problémái is felerősödhetnek – mondta a szakember.

Vásárlóként

– Lakásvásárlóként egyre inkább körültekintőnek kell lenni, van, aki már a vásárlás előtt adószakértővel érkezik. Az ilyen esetek is azt mutatják, hogy nagy szükség lenne tiszta és átlátható szabályokra. Ha valaki a 2019. év végéig kifizeti a teljes vételárat, akkor még a kedvezményes áfával teheti ezt meg. 2020 januárjától azonban hirtelen emelkedik az áfa, vagyis a lakások vételára, ezért is lennének fontosak az átmeneti intézkedések – mondta el Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója.

Az 5 százalékos lakásáfáról az elejétől fogva lehetett tudni, hogy átmeneti intézkedés lesz. Az ügyfelek egy része úgy gondolja, hogy még most – a kedvezményes áfakulcs mellett – érdemes megszerezni az adott ingatlant, míg mások a bizonytalan helyzet miatt inkább kivárnak. Fontos az emberek jövőbe vetett hite, a válság alatt megingott bizalom most kezd helyreállni. Azokra a fejlesztőkre, akik átláthatóan, jó terméket tudnak előállítani, a jövőben is szükség lesz – hangsúlyozta Kiss Ákos, a Property Market lakóingatlan értékesítési igazgatója.

Megbízhatóság

Nagy Gergely, az OTP Csoport Budapesti Régió ügyvezető igazgató-helyettese szerint a kulcs nem az emelkedő áfa, hanem az, hogy az elmúlt években egyre fogyott a fejlesztők száma, és a bankok csak a megbízható fejlesztőket finanszírozták. – Mivel a bizonytalanság és az áremelkedés miatt a jövedelmek egyre nagyobb hányadát kellene lakásvásárlásra fordítani, csak a nagy szereplők fognak fejleszteni, ami az alacsonyabb kínálat miatt áremelkedéshez vezet, és ez továbbra is a befektetői célú vásárlásokat fogja erősíteni. Ha nincs elég projekt, akkor a banki félelmek miatt végső soron mégiscsak a készpén­zes vevők aránya emelkedhet – mondta.

Ódor Dániel, a Taylor Wessing Partnere arra figyelmeztetett, hogy a bérlakások kérdését egy 23 éves törvény szabályozza, nincs meg az a fajta szabályozottság, ami annyira védené a bérlőket, hogy biztonságban érezzék magukat. Szerinte ha ez változik, akkor lehetnek a bérlakások népszerűbbek.

Biztonság

– A legnagyobb biztonságot a már említett átmeneti intézkedések bevezetése jelentené. A fejlesztőknek is van kockázata, de a piac szereplői ma sokkal körültekintőbbek, mint tíz évvel ezelőtt. Körültekintőek a vevők, akik nemcsak a helyszínt nézik, hanem a fejlesztőt is, de a bankok is azok, mielőtt döntenének egy finanszírozásról. A fejlesztőknek akkor a legjobb, ha a vásárlóknak a legjobb – mondta Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke.

A hitelezés növekedése nem a lakásárakkal függ össze, hanem azzal, hogy a hitelt felvevő mennyire érzi biztonságban saját anyagi helyzetét. A hitelt felvevők aránya mellett az átlagos hitelösszeg is növekszik. Most a vásárlók 30-40 százaléka vásárol hitelből, de ez akár 50-60 százalék is lehetne – vélekedett Kiss Gábor a Portfolio.hu beszámolója szerint.

HBN

Sürgősen átmeneti intézkedéseket kérnek

– Az ötszázalékos áfa bevezetése eredményes döntés volt, valóban elindultak a fejlesztések, így idén már 25 ezer új lakás készülhet el – jelentette ki Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke a nemrég lezajlott, budapesti Lakás 2018 Országos Kiállításon tartott fórumon, a Portfolio.hu beszámolója szerint. – A kedvezményes áfakulcs lakáskínálatot teremtett, de az árak emelkedését nem ez okozta, hanem az, hogy az alacsony kamatszint, a bérek emelkedése és a korábban elmaradt vásárlások miatt a kereslet is nőtt. Ha nem lett volna csok és lakásáfa, még intenzívebben emelkedtek volna a lakás­árak – tette hozzá.

Takács Ernő elmondta, a kiszámítható szabályozás az építőipari kapacitások kiépítéséhez és a megfelelő számú lakásépítéshez is nagyon fontos lenne. AZ IFK javaslatai szerint a mostani környezetben világos, támogató jellegű átmeneti intézkedésekre lenne szükség, valamint észszerű mértékű, fokozatos közteheremelés, célzott kedvezményekkel, akár egyfajta eladói illeték bevezetésével. (HBN)

