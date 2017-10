A bihari kisközség megbecsüli időseit

Az idősek hónapja keretében az önkormányzat nevében a moziba invitálta 60 éven felüli lakosait Balogh András polgármester.

A vendéglátás előtt a polgármester virágcsokrokat nyújtott át a megyei nyugdíjas szövetség elnökének, alelnökének, valamint a helyi nyugdíjasklub vezetőjének, Tóth Lajosnénak. A legfiatalabb nemzedék képviseletében diákok szavalattal köszöntötték a szépkorúakat.

Tóth Lajosné köszönetet mondott a minden évben megrendezett idősek napi megemlékezésért, továbbá a nyugdíjasok, az önkormányzat és az általános iskola közötti kiváló együttműködésért, a Berekfürdőre szervezett kirándulásért.

Balogh András polgármester ünnepi beszédében elmondta, fontosnak tartja, hogy kimozduljanak otthonaikból az idősek, ezért küldött ki 160 meghívót. Az önkormányzat azonban nemcsak októberben, hanem egész évben odafigyel az idősekre, így például a házi segítségnyújtással, az uzsonnaszolgáltatással, a tűzifaosztással. Utóbbi kapcsán bejelentette, idén sem marad el, hiszen 146 köbméter tűzifát oszthatnak szét a rászoruló, 100–110 családnak, nagyjából 10 mázsát családonként. Rendszeres ruhaosztással sietnek a rászorulók megsegítésére, csakúgy, mint a gyógyszertámogatással. Utóbbi esetében szeretnék emelni azt az összeget, ami alatt jár a maximum 12 ezer 500 forint gyógyszertámogatás.

A továbbiakban szólt a polgármester a község drámai népességfogyásáról. Kiderült, míg 2013-ban 1139 volt a lélekszám, mára már ezer alá csökkent. Az idei 15 halálesettel szemben két gyermek született. Öregszik a település, sok az üresen álló ház – mondta.

Az a 65 tépei faház

A község megvalósult és folyamatban lévő fejlesztéseiről Balogh András közölte, befejeződött az óvoda felújítása, következik az általános iskola külső hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, de megújul a teleház, az orvosi rendelő és a sportpálya is, valamint a közkonyha.

Szólt a község három nagyrendezvényéről, a hurka- kolbásztöltő versenyről, a falunapról és a fogathajtó versenyről. Nem maradhatott ki a beszédéből az eredményes közmunkaprogram, ahol nemcsak állatokat tartanak, hanem vágópontjuk is van, és a feldolgozás következtében már Budapestre is eljutottak saját készítményeikkel. A Tépén készült 65 faházat szerte Biharban, de még Debrecenben is előszeretettel kölcsönzik vásárokra, sőt, már Nagyváradról is érdeklődnek utánuk. Épül egy tároló, ahol biztonságos körülmények közt helyezhetik el az éppen „szabadnapos” faházakat. A polgármester a gondok közt megemlítette a szennyvízelvezető csatorna hiányát, mert mint fogalmazott, a föld alatt lassan összeér a szennyvíz és az ivóvíz. A megoldás bizonytalan, mert egyedül egy kistelepülés nem pályázhat.

Hamarosan itt a sztráda

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője örömmel jelentette be, hogy októberben szinte naponta fordul meg idősek közt, Tépére, a szép, rendezett, biztonságos településre pedig mindig szívesen jön. – Elöregedett a társadalom, éppen ezért nem mindegy, milyen körülmények között élnek – mondta. – A polgári kormány célja a hagyományos családmodell fenntartása, ezért bővítették a családtámogatási rendszert, vezették be a csok-ot, valamint tették lehetővé 40 munkaviszony után a nők nyugdíjba vonulását – sorjázta a honatya. A hamarosan megépülő autópálya gazdasági fellendülést von maga után – fejezte ki reményét.

