A biciklit és magunkat is készítsük fel alaposan

A tavaszi időjárás hatására ugrásszerűen megnőtt az utakon közlekedő kerékpárosok száma megyénkben. A szakember szerint nem szabad egyből felpattanni az elmúlt hónapokban garázsban, fészerben, pincében tartott biciklire. Előbb tartsunk alapos műszaki szemlét, és ha mostanában busszal jártunk, magunkat is visszaszoktathatjuk az egyéni közlekedés ezen formájához.

Suba István rendőr százados, a Hajdú-Bihar Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára azt tanácsolta, hogy a tavaszi felülvizsgálat részeként nézzük meg, mennyire kopottak a biciklin a gumik. Aztán következhet a nyomáspróba. (2,5-3 bar nyomás ideális a biztonságos közlekedéshez.) Ezután rátérhetünk a fékekre. Előre-hátra tologatva a biciklit, próbáljuk meg külön-külön és egyszerre is behúzni az első, illetve a hátsó féket. A bowden szabályozásával otthon, mi magunk is tudunk állítani a fékhatáson. A láncra, a dinamóra, a lámpák, a vezetékek állapotára is fordítsunk figyelmet. – Amennyiben nem boldogulunk valamivel, vagy komolyabb hiba jelentkezik, vigyük el a biciklit szakemberhez. Minimális költséggel így is felkészíthetjük a kerékpárt a szezonra – hívta fel a figyelmet Suba István.

Az egyik legfontosabb kötelező biciklitartozék az első és a hátsó lámpa. Ezek fényének sötétben, tiszta időben legalább 150 méterről látszaniuk kell – ismertette a vonatkozó rendelet előírását a megyei baleset-megelőzési bizottság titkára. Suba István elmondta: az új szabályozás értelmében a lámpa lehet a biciklis sisakján vagy a hát­izsákján is. Elöl a fehér, hátul a vörös fény az elfogadott. A fel-felvillanó lámpák megengedettek.

Kifejtette: a macskaszem, küllőprizma használatára vonatkozó szabály néhány éve megváltozott. Jelenleg csak az első keréken kötelező, viszont kettőt kell belőlük felrakni, méghozzá egymással szemben. Ezeket ki lehet váltani, például az abroncs mellé, a peremre helyezhető világító csíkokkal. Világító prizmát előre és hátra is tegyünk.

Szintén kötelező tartozék a csengő, melyet dudával nem szabad helyettesíteni.

A fejünket is védjük!

– A sárga mellény viselése a kerékpárosnak csak éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között, külterületen kötelező. Ugyanakkor lakott területen belül is nagyon hasznos lehet. A csuklóra, bokára feltehető pántok, fényvisszaverők szintén segítik a két keréken haladó könnyebb felismerését – ismertette a szakember. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ha a biciklis a sárga mellényre még egy hátizsákot is felvesz, épp a kívánt hatást szünteti meg, vagyis rosszabbul lehet őt látni.

– Sajnos még mindig kevesen, nagyjából csak a biciklisek 20 százaléka használ hazánkban kerékpáros-fejvédőt, mely nem kötelező, de szintén nagyon ajánlatos – jelentette ki a titkár. Hozzátette: a könyök- és térdvédők hordása ugyan nem kényelmes munkába menet, de szintén hasznos lehet.

Szemkontaktus az autóssal

Suba István szerint a kerékpár műszaki felkészítése után nem árt magunkat is formába hozni, ha több hónapja nem ültünk a biciklin. Érdemes kimenni valamilyen félreeső területre, és ott gyakorolni például a kanyarodást, annak karunkkal történő jelzését, a fékezést, hátrafordulni a nyeregben.

A szakember végül azt is szóba hozta, hogy egyes kereszteződésekben nem az autósoknak, hanem a kerékpárosoknak van elsőbbségük. Ugyanakkor a tapasztalatok szerint sok helyen a biciklisek nem tartják be a KRESZ-szabályokat, nem állnak meg a stoptáblánál, vagy nem szállnak le a zebránál.

A titkár végül azt ajánlotta a drótszamarat hajtóknak, hogy még ha elsőbbségük is van, fokozottan figyeljenek az autósokra, keressék a gépjárművezetőkkel a szemkontaktust.

OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA