A betegségek nyáron sem pihennek

Debrecenben már két KEDPLASMA Plazma Központ várja a donorokat!

Az egyik 2008-ban a másik pedig 2017-ben nyitotta meg kapuit.

Azóta –hála a debreceni önkénteseknek- nagyon sok olyan életmentő gyógyszer előállításához szükséges alapanyagot sikerült gyűjteni, amelyek mesterséges úton nem előállíthatóak. A vállalat által gyűjtött vérplazma kizárólagosan és igazoltan a gödöllői feldolgozóba kerül, és elsősorban a magyar betegek gyógyítását szolgálja!

Vannak olyan betegségek melyek egy évi gyógyszeres kezeléséhez 1200 donációra van szükség!

Nemrégiben egy immunhiányos kisfiúval elkészült egy film, amely a plazmaadás fontosságára hívja fel a figyelmet.

A KEDPLASMA Magyarországnak egyébként az országban a hat plazmagyűjtő állomása van. Debrecenben is, -hasonlóan a többi állomáson már bevált rendszerhez- a donorok költségtérítésben részesülnek, azaz donációnként 3.970 Ft-ot kapnak az önkéntesek. Ezenkívül rendszeres ingyenes orvosi ellenőrzésben részesülnek. Fontos a Központ dolgozói számára, hogy a donorok véleménye alapján folyamatosan fejlesszék szolgáltatásaikat, ezért alkalmanként a kérdőívek kitöltéséért + 1.500 Ft Erzsébet utalványt is adnak. Ezenkívül szendviccsel, izotóniás itallal, kávéval, csokival és jégkrémmel is kínálják a plazmaadókat. A nyárra való tekintettel hűtött sörrel bővítették a kínálatukat. Mindenkinek aki alkalmassá válik, 4.000 Ft értékű Erzsébet utalványt adnak.

A plazmaadás nem egészen egy órát vesz igénybe a minden kényelemmel felszerelt ferezisteremben, ahol többek között tv-k, és ingyenes wifi szolgáltatás is van. Most a Foci Vb meccseit is lehet nézni donáció alatt.

A nyitás óta eltelt idő alatt egy összeszokott, magasan képzett szakembergárda segíti az önkénteseket abban, hogy a donáció ideje alatt igazán kellemesen repüljenek a percek. Sok barátság alakult ki a donorok és a Központ munkatársai között.

„Akár három naponta, egy év alatt 45-ször lehet plazmát adni, és hálával teli szívvel mondhatjuk, hogy már sokan elérték ezt a számot” mondta Dr. Komlódi Gabriella a vállalat igazgatója. Jelmondatunk a „Vérükben a segítség!” az elmúlt egy évben nagyon sok debreceni lakosnál talált meghallgatásra. Ezúton szeretnénk megköszönni jelenlegi és leendő donorainknak áldozatos tevékenységüket.

A debreceni Plazma Központok szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Debrecen 1

Malompark Bevásárlóközpont,

4027 Debrecen, Füredi út 27. főépület, emelet

Tel: Ingyenesen hívható zöld szám: 06/80-180-062

E-mail: malompark.debrecen@kedplasma.com

FB cím: PlazmaKozpontDebrecenMalompark/

Debrecen 2

Péterfia Corner,

4026 Debrecen, Péterfia u. 2.

Tel: Ingyenesen hívható zöld szám: 06/80-180-063

E-mail: peterfia.recepcio@kedplasma.com

FB cím: PlazmaKozpontDebrecenPeterfiaCorner/

