A beteg kisfiú is érzi édesanyja elvesztését

Nagymamája vigyázott éppen a hároméves, Down-szindrómás Bercikére, míg a nagyobb testvéreit édesapja elvitte reggel az iskolába. Már a lépcsőfordulóban hallottuk a kisfiú hangját, a lakásba belépve, mosolyogva fogadott bennünket nagymamája ölében. Édesapja, Móricz István félszegen kezdett bele tragédiájuk történetébe, látszott, nem szívesen kér segítséget, ám a szükség úgy hozta, hogy kénytelen kivételt tenni:

Próbálunk a helyzethez alkalmazkodni, hiszen teljesen új korszak kezdődött el számunkra. Minden képlékeny még.”

Hozzátette, éppen szombaton konzultáltak egy doktornővel, aki utánajár a kisfiú fejlesztési lehetőségeinek. Bercike még nem jár, mozgásterápiára van szüksége, mivel lazák a csípőízületei, erősítést igényelnek. Ezzel párhuzamosan a beszéde fejlesztésére is nagy gondot kell fordítani, továbbá a kognitív funkciók – mint például a figyelem, a megfigyelőképesség és az összpontosítás – is kiemelt területek a kisfiú életében. Bercike fejbiccentése miatt fontos lenne folytatni a Dévény-tornát is, melyet korábban Nyíregyházán vettek igénybe – hiszen Debrecenben nagyon hosszú volt a várólista –, ám a cívis­városban mindössze néhányan alkalmazzák ezt a módszert, és nincs rá emberük, tudtuk meg az édesapától. – A kommunikációt segítheti majd egy kártyás módszer is, például ha Berci szomjas, akkor azt a kártyát mutatja meg, amin egy pohár van, és így tovább – fogalmazott az édesapa.

Nincs hozzá „közük”

Míg ő beszél, Bercike vidáman tapsol, csapkodja az asztalt, mintha mi sem történt volna, azonban mint minden gyermek, ő is érzi édesanyja hiányát, aki már csak a fényképekről mosolyog családjára. – Altatásnál vesszük észre, hogy felsír, korábban erre nem volt példa. A kezdetektől Bettike altatta, amíg az állapota engedte – mondta a nagymama, az elhunyt nő édesanyja.

Berci ugye nem tud szólni, nem kérdez, nem tudja elmondani, mit érez. De nagyon érzékenyek a „radarjai”, biztosan tudja legbelül, hogy baj történt.”

Ezt már az édesapa tette hozzá, megemlítve azt a félreértést, ami a közelmúltban kibontakozott a családjukról szóló hírekben. Elmondta, se Fábián Tamással, a hármas ikrekkel egyedül maradt hajdúszobosz­lói özveggyel, sem pedig a Tündérkör Alapítvánnyal nem állnak kapcsolatban.

Habár Fábián Tamás korábban tett arra utalást, hogy a számára nélkülözhető tárgyi adományokat eljuttatja majd a nélkülözők számára, nem vette fel a kapcsolatot se Móricz Istvánnal, se pedig a Gyermekremény Alapítvánnyal.

– Már olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a mi alapítványunk osztja szét ezeket az adományokat, azonban ez nem igaz. Mi a Móricz család számára kezdeményeztünk gyűjtést, egészen addig segítettek is az emberek, amíg a téves hírek nem jelentek meg – mondta a Naplónak Nagy Judit.

Jól láthatóan akkor állt meg az adakozás az emberek részéről, amikor rossz információkat közöltek a családdal kapcsolatban.”

A hitel súlya alatt

Móricz István gyermekeivel szülei házában él, ám az emeleti részt, a ráépítményt, melyben ők laknak, hitel terheli.

Nem tudjuk, meddig maradhatunk itt, mindez lóg a levegőben.”

– Ezt a házrészt svájcifrank-alapú hitelből kezdtük el kialakítani, de be sem fejeztük teljesen. Bizonytalan, meddig maradhatunk itt – mondta az édesapa, aki „B” tervként az önkormányzat segítségét említette. – Ők tudnak adni albérleti támogatást vagy önkormányzati lakást, ha úgy hozza a sors – mondta, ám a szorult helyzetükben még ezek is rendkívül sok költséggel járhatnak. Szóba hozta a CSOK-igénylést is, azonban mivel BAR-listás, egyelőre azzal a lehetőséggel sem tudna élni. A közelmúltban megigényelte a gyest, hogy a sérült gyermekével lehessen otthon. Mint megtudtuk, Bercike egyébként óvodás, ám a családban történt tragédia és kisebb megfázás miatt már körülbelül egy hónapja nem volt óvodában. Testvérei is nehezen dolgozzák fel az őket ért veszteséget. A kamaszlánynak azonban nagy tervei vannak a jövőre nézve, orvos, biológus vagy kutató szeretne lenni.

Ön is segíthet!

A Hajdú-bihari Napló gyűjtést szervez a Móricz család számára.

Ha Ön is szeretne segíteni, az alábbiakat várjuk a Napló szerkesztőségébe (4024 Debrecen, Dósa nádor tér 10.) vagy a Gyermekremény Alapítvány székhelyére (4028 Debrecen, Laktanya utca 8., telefonos egyeztetés alapján 06 30/899-40-42):

pelenka (11-25 kilogrammig)

popsitörlő

vitaminok

higiéniai termékek

mosószerek

tartós élelmiszer

Az anyagi támogatást pedig a Gyermekremény Alapítvány számlaszámára lehet eljuttatni, a Tiszántúli Takarék Banknál vezetett 60600170-11110859 számlaszámra; a közleményben feltüntetve, hogy a Móricz család részére szánják a felkínált összeget.

