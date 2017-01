A berettyóújfaluiak is hasznos tagjai a csapatnak

Gólokkal hálálta meg Sito Rivera bizalmát Rábl János, aki a Belgium és a Szlovákia elleni találkozón is betalált. Múlt héten Zalaegerszegen edzőtáborozott a magyar férfi futsalválogatott, mely csütörtökön Horvátországba utazott, ahol egy nemzetközi tornán mérettetett meg.

Ám volt egy kis csavar a történetben: a Zala megyei városban még bő, 21 fős kerettel készült a nemzeti együttes, a négyes tornára azonban már csak tizennégyen utazhattak el. Az MVFC-Berettyóújfalut három játékos képviselte, Trencsényi János, Gál István és Rábl János is végig a legjobbak között volt.

Javítani a hibákat

Elsőként pénteken meccseltek a magyarok Porecben. A horvátok All Stars válogatottja elleni edzőmeccset 3–0-ra nyerték a mieink. Szombaton, a már hivatalos nemzetközi mérkőzésnek számító Belgiummal szemben megvívott találkozó igen gólgazdagnak bizonyult. Félidőben 3–2-re vezetett Magyarország, mely végül 7–6-os sikert aratott. Másnap a szlovákok következtek, ám velük már nem bírtak el Sito Rivera tanítványai, 3–1-re kaptak ki a mieink.

– A csapattársaimmal együtt alapembernek számítunk a válogatottban, így bíztam magunkban, magamban. Szerencsére nem is kellett csalódnom, ismét magunkra ölthettük a címeres mezt – mondta el érdeklődésünkre Rábl János, majd így folytatta. – A belgák elleni összecsapáson már 6–3-ra is vezettünk, végül mégis csupán egy góllal nyertünk. Noha a belgáknak jó csapata van, mégis sikerült dominálnunk. Csak épp az volt a baj, hogy sok hibával játszottunk, és hiába találtunk be sokszor, a kapott góljaink száma is magas volt. Azonban nem baj, hogy kijöttek a hibáink, mert még van időnk ezeket javítani. Szlovákia ellen is uraltuk a derbit, ám nem volt szerencsénk, de nem vagyunk letörve, kielemezzük a bakikat, és dolgozunk tovább – fogalmazott Rábl, aki mindkét mérkőzésen betalált, aminek persze örül, de mint mondta, a győzelem a fontosabb.

Megnyerni a selejtezőt

Rábl Jánostól megtudtuk, februárban a szlovénokkal mérkőznek majd meg, majd márciusban vár rájuk egy hosszabb és komolyabb edzőtábor.

Idő közben a válogatott Eb-selejtezős csoportjának a mezőnye is kialakult: a házigazda azeriek, illetve a bosnyákok mellett az albán csapattal egészült ki a négyes – a minitornát áprilisban rendezik majd.

– Azt hiszem, az azeriek ellen lehet keresnivalónk, míg a bosnyákokkal és az albánokkal szemben igazi harakiri meccs várható. Nem lesz egyszerű, de meg szeretnénk nyerni a selejtezőt – nyilatkozta a Mezei-Vill játékosa.

Budapest/Porec – A magyar futsalválogatott 3-1-re kikapott Szlovákia csapatától a poreci nemzetközi torna vasárnapi játéknapján.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA