„A belső hang megsúgja, mi a jó nekünk”

„Minden változással együtt arra törekszem, hogy jóban legyek önmagammal, és szeressem a reggeleket, amikor egy-egy új nap indul… Az idő múlik. Igen – de mi lenne, ha nem csak a változások, hanem a változtatások korát élnénk? Én az utóbbira voksolok. Rajtam múlik. Rajtunk múlik. A nő örök, még ha nem is kortalan…” Ezek Szily Nóra újságíró, pszichológus, coach gondolatai, aki mindent megtesz a nőkért, azért, hogy segítségével egyszerűbb út vezessen a fejlődéshez, önismerethez, jobb kommunikációhoz. Az Elite Clinic szakmai tanácsaihoz ő a lelki útravalót tette hozzá.

A népszerű műsorvezető immár 52 éves, így hitelesen tud beszélni a változókorról, amit ő történetesen egy másik kifejezéssel szeret leírni.

– A változtatás kora kifejezést jobban szeretem, mert ebben a döntés szabadsága is benne van; jelzi, hogy az új korszak arra ösztönzi a nőket, hogy megértsék: az elkerülhetetlenhez csak szemléletmódosítással lehet hozzáállni.

Mire gondolok, amikor a döntés szabadságáról beszélek? A menopauza átvészelése mindenkinél máshogy történik, alkati/genetikai adottságokon áll, ki hogyan éli át. Ma már szerencsére lehet enyhíteni a panaszokat, tompíthatók a kellemetlenségek, de fontos, hogy legyen a nőknek egy szakértő bizalmasa (nőgyógyásza például), aki elmagyarázza, mi is történik a testünkben. Ezek lelki részéhez tartozik a tudat, amiről sok nő úgy érzi, csorbítja a nőiességet: hogy a termékenységtől, az anyává válástól el kell búcsúzni.

Miközben a szerepeinkben még anyaként működünk, terheink csökkenni kezdenek, és megkapjuk azt a lehetőséget, hogy végre többet figyeljünk önmagunkra! Régen elhanyagolt hobbikat vehetünk újra elő, megkezdődik az áthangolódás, új célokat tűzhetünk ki, akár egy karriermódosításon is elgondolkodhatunk. A legfontosabb a cselekvés, hiszen tettek nélkül nincs boldogság! – fogalmazott Szily Nóra.

Az idő múlik, de…

A Naplónak elárulta, 20 és 24 éves fiai mellett az ő életébe is beköszöntött a szabadabb életszakasz, ami új dolgok teremtésének, alkotásának lehetőségét hozta el. Visszatért gyökereihez, a pszichológiához, és kommunikációs tapasztalatait, saját élményeit összegezve ma már más nők „lelki akkumulátorát is tölti”.

– Az idő múlik – szoktuk mondani –, de nem mindegy, hogyan telik. A változtatás kora komoly szakasz, mert évtizedekig eltarthat, ezért mindenki a saját korának, alkatának megfelelően hozza ki magából a maximumot! – tanácsolta. Úgy véli, az egészségünkre vigyázva, nem kell sok mindenről lemondanunk.

– Nem arra gondolok, hogy most kezdjünk bele a rúdtáncba, bár erre is van példa… Viszont ne ássuk el még magunkat, hanem higgyük el, hogy sok öröm vár még ránk, tűzzünk ki új célokat, és törekedjünk továbbra is az életünk teljességére, még ha a hangsúlyok már máshova is kerülnek – emelte ki.

Hozzátette, sok-sok ragyogó, igazi nőt ismerünk 50 felett is, akik például szolgálhatnak számunkra. Ilyen Ungár Anikó is, aki úgy mondja, „maradjunk korszerűek”–, vagyis nyitottak a világra.

Önsajnálat helyett

– Sok nő ráadásul egyedül is marad ebben a korban, hiszen a gyerekek kirepültek, ő esetleg elvált. De sóhajtozás helyett dönthetnek úgy, hogy tesznek a saját jól-létükért. És akkor ötven felett is csillog a szemük!

HBN–BB

Ne engedje a libidót! Budapest, Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - A női libidó csökkenése nem végérvényes, ne zárja még be a kaput! A menopauza idején, illetve azt követően, a nők több mint fele találkozik a libidócsökkenés problémájával. A háttérben változatos okok állhatnak. A hormonváltozások kísérő tüneteiként hőhu... Tovább a cikkhez

Menopauza, lehetőség egy boldogabb életre? Budapest - Senki sem köteles segítség nélkül elviselni ezt a változást! Egy oxfordi kutatás szerint a szigetországban élő középkorú hölgyek boldogabbak a változó kor beköszöntével és utána. Ugyanakkor a magyarok még mindig szükséges rosszként élik meg ezt az időszakot, és nem törődnek az időközbe... Tovább a cikkhez

Klimax: nem mindenért a hormon felelős Debrecen - A menopauzában lévő nőknek számos nagy változással kell szembenézniük.A hölgyek szervezete jelentősen átalakul a késői negyvenes és korai ötvenes éveik tájékán, ami a nemi hormonrendszer (azaz a progeszteron és az ösztrogén szintjének) változásának köszönhető. A menstruációs ciklus elmara... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA