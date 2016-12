A DVSC-TVP december 30-án Vácott lép pályára, s ez a tény alaposan befolyásolja az ünnepi készülődést, s magát az ünnepet is. Az e heti programban egy felkészülési mérkőzés is helyet kapott, december 21-én, szerdán 18 órakor a Hódosban a Békéscsaba ellen lép pályára a Loki, ahol a büfé és a szektorok is nyitva lesznek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA