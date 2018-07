A beilleszkedést is segítik a foglalkozások Esztáron

A program lényege, hogy a szülő a gyermekével közösen kapcsolódik be a foglalkozásokba.

Balogh Katalin intézményvezető elmondta, hogy a tevékenységük lényege a korai fejlesztés, a gyerekek képességek kibontakoztatása. Foglalkozásaikon a gyerekek mozgását és kézügyességét fejlesztik. A hozzájuk járó gyerekeknek a foglalkozásokkal elősegítik az óvodába való beilleszkedést is.

Az ingyenes szolgáltatást igénybe vehetik 0-tól 3 éves korú gyerekek a szüleikkel, reggel 8 és délután 4 óra között. A létszám változó: olykor kilenc gyerek is van itt (általában az édesanyjával). Várandós anyukákat is szívesen látnak, így néhány hónapos babákkal is szokták látogatni a szülők a foglalkoztatót, ami ideiglenesen az óvoda épületében van.

Katalint ketten segítik, de támogatja az önkormányzat, a védőnő, családgondozó, és jó a kapcsolata a háziorvossal is.

– Nagyné Kelemen Mónika –

