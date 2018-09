A barátság párkapcsolat is

A világban mindannyian eljátszunk egy szerepet, jóformán színészeknek születtünk, mégis sokszor nehezünkre esik beleélni mások helyzetébe magunkat. Néha a saját igazunkat és akaratunkat próbáljuk gyakorolni azokon, akiket szeretünk, miközben mit sem tudunk az érzéseiről. Balog Judit a szerelemben és a barátságban is sok mindent megélt már, s a tapasztalataira hivatkozva vallja, hogy létezik barátság a szerelem után. Számára a barátság nem más, mint egy párkapcsolat vonzalom és testiség nélkül. Nem attól függően van jelen két ember között, hogy előtte milyen viszonyban voltak, kialakulhat első látásra, vagy évek múlva is, akárcsak a szerelem.

Egyik sem könnyű helyzet

– Személyes példával tudok előállni mindkét esetben, barátkoztam már exemmel, de arra is volt precedens, hogy a párom tartotta a kapcsolatot a volt kedvesével. Egy biztos, hogy egyik sem könnyű helyzet, de szerintem érdemes azokért az emberekét küzdeni, akik fontos szerepet töltenek be az életünk egyes szakaszaiban – mondta Judit.

– Részemről azért tűnt könnyebbnek a volt pasimmal barátkozni, mert mi közösen jöttünk rá arra, hogy nem tudunk együtt lenni párkapcsolatban, viszont fontosak voltunk egymásnak. Szükségünk volt a másikra, számíthattunk egymásra, számomra ez a barátság legfőbb jelentősége. Amikor a páromnak kellett elfogadnia a volt pasimat jelenlegi barátként, teljesen természetesnek gondoltam ezt a helyzetet, hiszen tudtam, hogy az érzelmeim vezérelnek. Viszont ezt megértetni a szerelmeddel már nem is olyan egyszerű, ezért fontos a kölcsönös bizalom. Ha a párodnak nincs oka kételkedni benned, akkor jobb esetben nem is fog. Ennek ellenére, ha minden ok nélkül bizonytalan, az már olyan mértékű féltékenységre és önzőségre utal, ami megmérgezheti a kapcsolatot, tönkreteszi, megöli – fűzte hozzá Judit.

Stabil kapcsolat

Elmondása szerint sokkal nehezebbnek tűnt azt elfogadnia, hogy a szerelme több év után is jóban van a volt párjával. Nem egészen értette, miért, hiszen a kapcsolatuk nem éppen szépen ért véget. Mégis, az idő múlásával talán mindketten rájöttek arra: szükségük van egymás segítségére. – Részemről nem a féltékenység nehezítette meg az elfogadást. Alapvetően semmi értelmét nem láttam a féltékenységnek, tehát valami más lehetett a probléma, ami negatív impulzusokat hozott ki belőlem. Eleinte magam sem értettem, miért nem tudok megbékélni a helyzettel. Majd egy idő után megvilágosodtam, észrevettem, hogy elkezdtem a hasonlítgatást, ami nagy hiba volt. Tudat alatt csináltam; azon gondolkodtam, vajon vele is ilyen boldog volt-e, vajon neki többször kinyilvánította az érzéseit, esetleg őt szebbnek látta. Idővel rájöttem, hogy ez badarság, abba kell hagynom. A tapasztalataimból kiindulva merem állítani, hogy stabil kapcsolatot nem befolyásol semmilyen külső személy, legyen az bárki – mondta végezetül.

NE

Mi az oka annak, hogy olyan nehéz nemet mondani? Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - „Igyekezzünk úgy megfogalmazni a mondandónkat, hogy csak az adott kérésre válaszoljunk.” Az életben folyamatosan választás elé vagyunk állítva, nem telik el úgy nap, hogy ne kellene valamiben döntést hoznunk. Természetesen nem is lenne ezzel probléma, ha mindig úg... Tovább a cikkhez

Talán nem vagyok elég jó? Debrecen - A lecseréléstől való félelem számtalanszor szülhet féltékenységet. A Föld legnagyobb ragadozói közé sorolhatjuk magunkat, ebből adódóan tagadhatatlan, hogy van bennünk némi önzőség: amit egyszer megszereztünk, azt nem szeretnénk elveszíteni, elengedni. Mind tudjuk, hogy a párkapcsolato... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA