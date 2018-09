A baptista gimnázium egyik fő küldetése, hogy minden gyermek megtalálja azt, amiben igazán tehetséges

Az EURO Baptista Gimnázium töretlenül küldetésének érzi, hogy több legyen mint egy iskola. Az a hely akar lenni, ahol a tanulók teljes körű támogatást kapnak a képességeik kibontakoztatásához.

Segíteni a rászorulókat

A Magyarország öt legnagyobb segélyszervezetébe tartozó Baptista Szeretetszolgálat tartja fent azt a gimnáziumot, amelynek fő profilja az informatika és a nyelvi képzés – tudtuk meg Szász Veronika területi oktatási igazgatótól, aki elmondta, hogy a szeretetszolgálatnak több iskolája is van az országban, hogy segítse a hátrányos helyzetű vagy esetleg sajátos nevelést igénylő tanulókat.

Nyelvvizsgahely is

De nem kimondottan hátrányos helyzetben lévő gyermekekkel foglalkoznak, hiszen az ország más pontjain lévő baptista gimnázium népszerűsége egyre csak nő a tehetséges gyermekek körében. Az iskola ugyanis nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden gyermek megtalálja azt, amiben igazán tehetséges. Az intézmény egyfajta tehetségpontként is működik. Továbbá a gimnázium jelentős energiákat fordít az informatikai és nyelvi képzésekre. – A két tanítási nyelvű intézmény évek óta nyelvvizsgahelyként is működik, ahol számos dologgal kedveznek a vizsgára készülőknek – mondta Novákné Kónya Zita, az intézmény igazgatónője. – Négy komplett számítógépes szakteremmel rendelkezik az intézmény, és most sikerült teljesen korszerűsíteni, a legmodernebb számítógépes eszközökkel berendezni az egyik ilyen 20 fős termünket.

Korszerű szaktantermekben zajlik az oktatás | Fotó: Derencsényi István

A diákok a tanórák keretében felkészülhetnek az európai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re, emellett az országban az elsők között csatlakozott az iskola a Cisco Lokális Hálózati Akadémiai programhoz.

Ennek során a diákok szakképzett oktatók segítségével sajátíthatják el a számítógépes hálózatok építését, működtetését – avatott be a részletekbe az igazgatónő.

Családias burok

– Az iskola egyik erőssége, hogy személyes kapcsolatot alakít ki a pedagógus és a diákjai között – vette át a szót Kun Lászlóné, az intézmény igazgatóhelyettese. – A lényeg az, hogy szeretetre van szüksége a középiskolás gyermeknek is. Volt diákjainktól sokszor kaptuk azt a visszajelzést, hogy amikor elkerültek innen, akkor jöttek rá, hogy itt mennyire burokban voltak.

Ez a családias burok akkor nagyon természetesnek tűnt, de később, a nagybetűs életben rádöbbentek, hogy ez mennyire hiányzik nekik. Az iskolában minden nevelési programnak és az ahhoz kapcsolódó sulis tevékenységnek az a célja, hogy segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi és érzelmi fejlődését.

Az iskola újraélesztő készülékének használatát a diákok is ismerik | Fotó: Derencsényi István

Minden gyermek igényli a szociális törődést. Ezért is került egyházi fenntartóhoz az intézmény, hogy ezeket a szemléleteket és értékeket tovább őrizze.

