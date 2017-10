A bankolás drága ára

Az utóbbi években jelentősen drágultak az inflációs kosárban szereplő banki szolgáltatások. Az elmúlt öt évben több mint 50 százalékos volt a drágulás, ami bőven meghaladja az átlagos inflációt.

Jelentős szóródás

Vannak ingyenes bankszámlák, de a legolcsóbbak is kijöhetnek éves szinten 1-2 ezer forintból. A legdrágábbak, amelyek extra szolgáltatásokat is nyújthatnak, ennek többszörösébe, 17-20 ezer forintba kerülhetnek. A bankkártya-költségekre is érdemes figyelni, mert itt is nagyok lehetnek az eltérések – derül ki a BankRáció.hu legújabb elemzéséből, amely szerint komoly eltérések lehetnek a banki szolgáltatások díjai között. A Központi Statisztikai Hivatal a bankkártyahasználat, a saját bank ATM-jéből történő 20 ezer forintos készpénzfelvét, a lakossági folyószámla, a bankon kívüli eseti átutalás és a csoportos beszedési megbízás díját figyeli. A szóban forgó díjak 2012-tól 2016-ig 52 százalékkal emelkedtek, ami sokszorosa az azonos időszakban mért inflációnak. A növekedés elsősorban a pénzügyi tranzakciós illeték 2013-as bevezetésével magyarázható, akkor ugyanis 36 százalékkal drágultak ezek a szolgáltatások.

Nőtt, de kevésbé

Az elemzés szerint 2017-ben is folytatódott a banki díjak emelkedése, de ez csupán az inflációval közel azonos mértékben történt. Az idei év első nyolc hónapjában ugyanis átlagosan 2,2 százalékkal emelkedtek a szóban forgó díjak, míg a nyolchavi átlagos infláció 2,4 százalékos volt. Az elemzés szerint bár emelkedett a legalapvetőbb banki szolgáltatások díja, a piaci kínálatban a legjobb konstrukciók használatával le lehet szorítani a kiadásokat. „Vannak például olyan bankszámlák, amelyek a feltételek teljesülése esetén akár ingyenesek. A legolcsóbbak pedig évente 1-2 ezer forintból kijöhetnek, azaz havonta pár száz forintos kiadást jelentenek. Ugyanakkor a legdrágább bankszámlák – azonos használat mellett – 17-20 ezer forintba kerülnek” – mondta Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője. A bankszámlához kapcsolódó kiadások között a kártyadíjakban is számottevő különbségek lehetnek.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA