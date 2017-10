A Balmazújváros meglepte a bajnokesélyest

A Balmaz Kamilla Gyógyfürdő labdarúgói a válogatott szünetet követően kemény fába vágták a fejszéjüket, a sereghajtó hajdúságiak a listavezető Videotont látták vendégül az OTP Bank Liga 12. fordulójában. Két dologba mégis „kapaszkodhattak” Horváth Ferenc tanítványai: Sigér Dávidék az első játéknapon nagy meglepetésre pontot tudtak csenni a Viditől a felcsúti Pancho Arénában rendezett összecsapáson (1–1), emellett a székesfehérváriaknál két kulcsember, Pátkai Máté és Danko Lazovics sem volt bevethető eltiltás miatt.

© Fotó: Matey István

Borzalmas rajt

Újvárosi szempontból rémálomszerűen indult a szombati találkozó, hiszen már a tizenegyedik percben hátrányba kerültek. A baloldalon a nigériai Ezekiel Henty iramodott meg, majd középre kanyarintotta a labdát, a beadását Marko Scsepovics senkitől sem zavartatva fejelte Pogacsics Krisztián kapujába. Henty kicsivel később lövésre szánta rá magát, életerős kísérlet volt, de a játékszer középre tartott, így a hazaiak hálóőre kiütötte a löketet. Az első komolyabb balmazújvárosi lehetőséget a harmincötödik minutumban jegyezhettük fel, ekkor egy sarokrúgást követően Bacsana Arabuli bólintott néhány méterről a vendégek „ketrece” mellé. Az első játékrész hajrájában egalizáltak a hajdúságiak, Vajda Sándor passzolt a nemrég magyar állampolgárságot kapó Andrics Nemanjához, aki betört a tizenhatoson belülre, ezt követően pedig túljárt Kovácsik Ádám eszén.

© Fotó: Égerházi Péter

Feszült légkör

A második félidő elején ismét Andrics került kecsegtető helyzetbe, ám a 30 esztendős támadó balosa ezúttal célt tévesztett. A folytatásban próbálkozott a Vidi, de komolyabb lehetőséget nem tudtak kialakítani a Fejér megyeiek. A találkozó nem volt feszültségtől mentes, akadt olyan momentum, amikor még a kispadon ülő Horváth László is beszaladt a pályára. A végjátékban még Zsiga Ervin tüzelt távolról, ám ezzel nem tudta meglepni Kovácsikot. A balmazújvárosiak a júliusi összecsapáshoz hasonlóan ismét borsot tudtak törni a bajnoki címre vágyó Videoton-játékosok orra alá. Ugyan a nyeretlenségi szériáját nem tudta megszakítani az újonc, ám ebből a döntetlenből erőt lehet meríteni a folytatáshoz. Horváth Ferenc legénysége legközelebb a Vasassal méri össze az erejét a Szusza Ferenc Stadionban.

HBN

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Videoton FC 1-1 (1-1)

Balmazújváros, 1438 néző, v.: Erdős

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Pogacsics – Habovda (Zsiga, 70.), Tamás, Rus, Póti, Uzoma – Vajda, Sigér, Haris – Arabuli (Maisuradze, 72.), Andric (Rácz, 86.)

Videoton FC: Kovácsik – Fiola (Géresi, 65.), Vinícius, Juhász, Stopira – Nego, Varga J. (Szabó B., 80.), Hadzic, Suljic – Scepovic, Henty

Gólszerzők: Andric (43.), illetve Scepovic (11.)

Sárga lap: Andric (44.), Zsiga (79.), Horváth L. (cserekapus, 80.) illetve Vinícius (79.)

Mesterszemmel

Horváth Ferenc: Nagyon büszkék lehetünk erre az eredményre, egy jó csapat ellen szereztünk pontot. Azt bátran kijelenthetem, hogy a második félidőben jobbak is voltunk, pedig a Vidi egy remek gárda. El kellett dönteni a héten, hogy feláldozunk egy bárányt az öltözőben, vagy feláldozzuk az eredményesség oltárán a szép játékot. Utóbbi mellett döntöttünk, de így is voltak lehetőségeink kontrákból. Ezeket nem használtuk ki jól, de ettől függetlenül is büszke vagyok a srácokra, hiszen Magyarország egyik legjobb csapata ellen játszottak jól. Fontos, hogy a játékosok elhitték, hogy a befektetett munkájukkal képesek eredményt elérni. Nem voltak nagy egyéni hibák, javuló tendenciát láttam a csapattól védekezésben és támadásban is. Fontos volt a játékosoknak, hogy legalább egy pontot szereztünk ma.

Marko Nikolics: Jól kezdtünk, kontrolláltuk a találkozót, nálunk volt a vezetés, több helyzetet is kidolgoztunk, a kapunk pedig nem igazán forgott veszélyben. Aztán a szünet előtt – miután hosszú ideig nem is próbálkozott lövéssel a hazai csapat – kiegyenlített a Balmazújváros. A második félidőben nagyon szervezett védekezést láthattunk ellenfelünktől, de kontrákból továbbra is veszélyesek voltak, talán még veszélyesebbek is, mint mi. Két-három helyzetből is betalálhattak volna. Elégedetlen vagyok az eredménnyel, ezt elmondtam az öltözőben is. Meg kell találnunk azt a játékot, amellyel sorozatban tudjuk hozni a meccseket. Az különösen bosszantó, hogy jól kezdünk, de a bekapott gól után kicsit elveszítettük a fejünket. Többet vártam ma a csapattól, a Balmazújvárosnak pedig gratulálok!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA