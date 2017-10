A bajnokhoz látogat a DEAC

Múlt hét szombaton a DEAC meglepetésre 18 pontos győzelmet aratott a jóval esélyesebb Atomerőmű SE ellen, megszerezve ezzel első sikerét a bajnokságban. Isaiah Armwood-ot beválasztották a forduló álomcsapatába, sőt az amerikai center kapta a legértékesebb játékosnak járó MVP címet is. A 206 centis játékos mellett Ivan Lilov, Molnár András és Jahmal Jones is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, de a kispadról érkezők is hasznosan szálltak be.

A címvédő fehérváriak eddig csak egy mérkőzést játszottak, de az egyben a tavalyi bajnoki döntő visszavágója volt. Braniszlav Dzunics együttese a félidőben még vezetet Szombathelyen, ám a második húsz percben teljesen összeestek védekezésben, így a Falco közel harminc ponttal kiütötte őket. Ezt a Falcot verte közel húsz ponttal a múlthéten a hajdúságiak által legyőzött Atomerőmű az első fordulóban, ám ebből messzemenő következtetéseket hiba volna levonni.

Az Alba Fehérvár a DEAC-hoz hasonlóan nehéz helyzetben van, hiszen az egykoron a cívisvárosban is megforduló Lóránt Péter mellett két légiósuk is harcképtelen. A mérkőzés esélyese így is a vendéglátó alakulat, hiszen még így is rendkívül mély merítési lehetőséggel rendelkeznek, minőségi idegenlégiósaik mellett, a hazai bajnokságban már bizonyított magyar maggal rendelkeznek. A már említett Lóránt mellett az Európa-bajnokságon is nagyszerűen játszó Keller Ákos a legnagyobb név, de Markovics Luka, Kovács Ákos vagy éppen Tóth Péter is nagyszerű játékosok. A külföldiek közül az első fordulóban Alandise Harris nyújtotta talán a legjobb teljesítményt, de Kasey Hill és Derrick Fenner is minőségi igazolások.

A várhatóan ismét alacsony szerkezetben szereplő debrecenieknek akkor lehet esélye egy jó eredmény, esetleg egy bravúr elérésére, ha a múlt héten mutatott nagyszerű dobóforma mellé precíz csapatvédekezés társul. A lepattanózás ismét kulcskérdés lesz, ahogy várhatóan az is, hogy az Armwood-Lilov-Jones hármashoz hányan tudnak majd felnőni játékban.

– debka.hu –

