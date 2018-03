A 4. ipari forradalom az oktatást is átalakítja Debrecenben

A napjainkban zajló ipari forradalomhoz kapcsolódó mechatronika a központi terület azon a kétnapos tudományos tanácskozáson, amely csütörtökön kezdődött a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszékének szervezésében.

Integrált tudással

Elektronika, informatika, telekommunikáció, e-járművek, intelligens rendszerek és szemléletmódok, automatizálás, robottechnika, számítástechnika – csak néhány kiragadott példa az előadások tematikájából. A közös pont az „Ipar 4.0” – mutatott rá csütörtöki közleményében az egyetem. – Jelenleg is zajlik a 4. ipari forradalom, amelyhez a műszaki képzéssel is fel kell nőni, ugyanis ma már nem csupán mérnökökre, hanem robotprogramozókra és mérnökinformatikusokra is szükség van – mondta az unideb.hu portálnak Husi Géza tanszékvezető.

– Az ipar minden területét áthatja az informatika, így a jövő mérnökeinek integrált tudásra van szükségük. Ehhez és a legfrissebb tudományos eredmények bemutatásához is remek alkalmat nyújt a konferencia, amelyet már 9. alkalommal szerveznek meg .

Az Electrical Engineering and Mechatronics EEMC’18 című tanácskozásra a beérkezett 50 előadás közül választották ki a legjobb 30-at, több mint 120 résztvevő regisztrált. Húsz országból, többek között Nigériából, Törökországból, Pakisztánból, Szíriából, Jordániából és Romániából is érkeztek résztvevők – tudatta az egyetem.

HBN

