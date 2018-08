A 38 kilóval nehezebb ellenfelét is leiskolázta

Tatabányán, egy már hagyományosnak mondható küzdősportgálán vívott K-1-es mérkőzést a hétvégén a Taskó Fighting Racing Team 25 éves harcosa, Kálucz Martin.

A remek sportember az összecsapás előtt lapunknak elmondta, kivételesen alaposan fel tudott készülni a küzdelemre, hiszen jóval a csata előtt tudta, kivel találkozik és mikor. Ehhez képest az élet mégis tett egy csavart a történetbe, mivel Busai Gergely, akivel eredetileg mérkőzött volna meg, idő közben lesérült, így a 125 kilós Nnadi Kristóffal került szembe a 87 kilogrammot nyomó Kálucz (a két sportoló egyébként nem volt ismeretlen egymás számára, hiszen korábban találkoztak már a ringben).

Remek formaidőzítés

A bevállalós harcos, ahogy azt megszokhattuk tőle, persze nem riadt meg, sőt, simán nyerte meccsét. – A formaidőzítésem remekül sikerült, talán még sohasem voltam ilyen jó passzban a K–1-es mérkőzések tekintetében, mint most. Abszolút nem fáradtam el a háromszor három perc csata után, épp annyit adtam ki magamból, amennyire szükség volt. Az sem okozott nehézséget, hogy ellenfelem jóval termetesebb volt, hiszen én a gyorsaságommal, robbanékonyságommal ellensúlyozni tudtam ezt – mesélte Kálucz, aki saját bevallása szerint már fejben is sokkal érettebb, mint korábban.

A debreceni fighter még nem tudja, mikor lép legközelebb szorítóba. – Kaptam két felkérést is Hollandiából, de egyelőre csak tárgyalunk a szervezőkkel, illetve egy október eleji, hatvani összecsapás is kilátásban van. Most azonban a novemberi, bécsi MMA-meccsem van a fókuszban – mondta Lókodi Attila tanítványa.

