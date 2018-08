A 2018-as Debreceni Virágkarneválról jelentjük

Tizenhat virágkocsiban gyönyörködhetünk, amelyek a következők:

1. A Szent Korona (a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. virágkocsija)

A 40. Debreceni Virágkarnevál óta hagyománnyá vált, hogy hazai és határon túli városok fogadják ezt a virágkocsit: a Szent Korona tiszteletét tette Budapest, Balatonfüred, Eger, Pécs, Nagyvárad, Cegléd, Kecskemét, Székesfehérvár, Gyula és Tiszafüred városában, valamint 2017-ben a Hortobágyi Lovasnapokon is. A kompozíció rendszeres vendég Esztergomban, ahol Nagyboldogasszony napján Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek áldja meg.

Tervező és szobrász: Nádasdi Róbert

Virágdizájn: Simon Ágnes

Statikus: Domokos Zoltán

Kivitelező: Gulyás Tamás

2. A Napba öltözött asszony (Esztergom és Debrecen közös virágkocsija)

Esztergom és Debrecen közös virágkocsija a Biblia 66. könyvének, a Jelenések könyvének nagy látomását önti formába.

Tervező és szobrász: Pikó Sándor

Virágdizájn: Antal István és Antal Istvánné

Statikus: Kiss Péter

3. Debrecenbe kéne menni (a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. virágkocsija)

Debrecen a nap és a fény városa. Erre az egy hétre azonban a virágoké is. A kompozíció tervezésekor a legfőbb szempont az volt, a fény játéka megfelelő hangsúlyt kapjon. Az ólomüveg-technikával készült városcímer mára a Debreceni Virágkarnevál védjegyévé vált. A főnix jelképezi a városnak minden vészből, pusztulásból való megújulását. A Nap a halhatatlanság és az erő szimbóluma.

Tervező és szobrász: Pikó Sándor

Virágdizájn: Simon Ágnes

Statikus: Kiss Péter

Kivitelező: Gulyás Tamás

4. Híd a világ felé (a Debreceni Nemzetközi Iskola virágkocsija)

A Debreceni Nemzetközi Iskola virágkocsija egy olyan oktatási innovációt jelenít meg, mely nemcsak a régióban, hanem hazánkban is egyedülálló. Az angol nyelvű oktatás iránti megnövekedett igény mellett a tanulás újszerű megközelítése is központi feladata a Pallagon most épülő és kapuit 2019 szeptemberében megnyitó nemzetközi intézménynek.

Szobrász: Pikó Sándor

Virágdizájn: Lovas Marianna és Sápi Beáta

Statikus: Kiss Péter

5. Vár a Családok éve! (az Emberi Erőforrások Minisztériumának virágkocsija)

A kocsin egy olyan vár látható, amelynek építőkockái a családokat, az erős, stabil alapokon álló Magyarország kiemelten fontos alkotóelemeit jelképezik. A vár mellett a Családok éve logója jelenik meg virágokból. A logó egy nagycsaládot ábrázol, egy édesanyát, egy édesapát, a várt és már megszületett gyermekeket. A virágkocsi arra hívja fel a figyelmet, hogy 2018 a Családok éve.

Szobrász: Balogh László

Virágdizájn: Lovas Marianna és Sápi Beáta

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

6. A kultúra összeköt (Nagyvárad és Debrecen közös virágkocsija)

A két város közös virágkocsija ez alkalommal Nagyvárad, illetve Debrecen legnagyobb jelentőséggel bíró épületeinek egyikét mutatja be: az 1899 és 1900 között épített Nagyváradi Állami Színházat, valamint a XIX. század derekára felépülő debreceni Csokonai Színházat. A kultúra egyike azon értékeknek, amelyek két várost összekötnek, a két színház impozáns épülete pedig a kultúra szimbólumaként szolgál.

Szobrász: Pózner Gábor

Virágdizájn: Lovas Marianna és Sápi Beáta

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

7. Határtalan zene (a Debreceni Egyetem virágkocsija)

A Debreceni Egyetem saját fejlesztésű, zöld rendszámos elektromos autóján a yoUDay színhelyére, a Nagyerdei Stadionba pillanthatunk be, ahol elmosódnak a határok, a főszerep pedig a zenéé és az összetartozásé.

Szobrász: Pikó Sándor

Virágdizájn: Lovas Mariann és Sápi Beáta

Statikus: Kiss Péter

8. A Schaeffler a nagyvilágban, Debrecen a Schaeffler világában (a Schaeffler virágkocsija)

LuK, INA, FAG – három nemzetközi márka, egyetlen hivatás: a mozgás! A Schaeffler-csoport – mely 2002 óta foglalja magában e három márkanevet – a modern autókban megtalálható hajtáslánc valamennyi rendszerét és komponensét ugyanolyan kiváló technológiával és minőségben szállítja a világ minden részén lévő ügyfelének. Nem kérdés: a Schaeffler térképéről Debrecen sem hiányozhat, hiszen az FAG a kúpgörgős csapágygyártás fellegvárává vált Európában, és ezáltal lett városunk is a „Holnap mobilitása” formálásának részese.

Virágdizájn: Lovas Marianna

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

9. 10 éves a Fórum (a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont virágkocsija)

A Fórum bevásárlóközpont a nyitás óta eltelt 10 évben számos olyan rendezvényt és akciót mutatott be, melyre talán mindenki szívesen emlékszik vissza. Pezsgő, mozgalmas évekkel telt ez a 10 év. Debrecen város szívében a bevásárlóközpont méltón vált az évek alatt találkozási hellyé, fiataloknak, időseknek, családoknak egyaránt.

Szobrász: Balogh László

Virágdizájn: Lovas Marianna és Simon Ágnes

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

10. Motiváló emberek – inspiráló kultúra (a Continental virágkocsija)

A Continental nem más, mint több mint 240 ezer szenvedélyesen elkötelezett ember, akik napról napra 61 országban váltják valóra az ügyfelek és felhasználük mobilitáshoz fűződő álmait.

Szobrász: Balogh László

Virágdizájn: Lovas Marianna és Sápi Beáta

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

11. A Krones megérkezett Debrecenbe! (a Krones virágkocsija)

A Krones csoport idén kezdte meg új, debreceni üzemének felépítését. A vállalat Európában – Németországon kívül – először Debrecenben létesít gyártócsarnokot. Debrecen folyamatos fejlődése egyre inkább európai nagyvárossá emeli a cívisvárost, melyben az idetelepülő új cégek fontos szerepet játszanak. A kompozíció a pezsgő és virágzó nemzetközi együttműködést és a különböző karrierutak sokszínűségét ábrázolja.

Szobrász: Abai-Nagy István

Virágdizájn: Lovas Marianna és Sápi Beáta

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

12. A robot család (a Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija)

A kompozíciót egyrészt az ihlette, hogy a magyar ipart és Debrecen gazdaságát is rohamos ütemben átszőtte a robotika. Ezen robbanásszerű fejlődéssel a Debreceni Szakképzési Centrumban folyamatosan lépést kell tartani, hiszen a jövő szakemberei itt tehetik le jövőjük alapköveit. A 2018-as év a Családok éve. Talán megkérdőjelezhetetlen, hogy egy sikeres szakember életében mekkora jelentősége van a családnak. Ezen gondolatsorok mentén haladva gyúrták össze a robotika és a család fontosságát.

Szobrász: Balogh László

Virágdizájn: Lovas Marianna és Simon Ágnes

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

13. Zöld energia (az E.ON Hungária Zrt. virágkocsija)

Az E.ON virágkocsija a zöld figurákkal a vállalat megújuló energiával kapcsolatos látásmódját jelképezi és arra bíztat, hogy közösen induljunk el egy zöldebb, energiahatékonyabb jövő felé.

Szobrász: Pózner Gábor

Virágdizájn: Lovas Marianna és Sápi Beáta

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

14. Aquaticum #kikapcs’ (az Aquaticum Debrecen virágkocsija)

Szobrász: Nádasdi Róbert

Virágdizájn: Lovas Marianna és Sápi Beáta

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

15. A tigris (Debrecen meglepetés virágkocsija)

Az idén hatvanéves Debreceni Állatkertben 1973 óta tartanak tigriseket, Miska és Róza, a szibériaitigris-szülők 2014 óta az állatkert lakói. Az Európai Fajmegmentő Program keretében hat évnyi előkészítő munka gyümölcseként tavaly igazi „babyboom” köszöntött az Állatkertbe. Tavasszal Dáriusz, ősszel, az Állatkertek Éjszakáján pedig Dana és Dária látta meg a napvilágot Debrecen ege alatt. Tíz éve nem fordult elő Európa állatkertjeiben, hogy szibériai tigris egy éven belül kétszer szüljön, olyanra pedig nem is emlékeznek, hogy mindegyik utód egészséges és életképes legyen. Öröm, hogy ez Debrecenben megvalósult. A kompozíció a szibériai tigrisek egy példányát, akár a majdani Dáriuszt tárja elénk, ötszörös nagyításban, 14 méter hosszan. Erőt sugároz, ugyanakkor kedves pillantásával jelzi: Vigyázzatok ránk, veszélyeztetett állatokra!

Szobrász: Nádasdi Róbert

Virágdizájn: Lovas Marianna és Sápi Beáta

Statikus: Bodó Imre

Kivitelező: Gulyás Tamás

16. Összetartozunk (a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Bihar Megyei Tanács közös virágkocsija)

Nem első alkalommal indít közös virágkocsit Hajdú-Bihar és a romániai Bihar megye a Debreceni Virágkarneválon. Az alkotás az egykori Bihar vármegye területén élők összetartozását jelképezi. A kompozícióban nagy hangsúlyt kap a bor, amely nem véletlen: az érmelléki a Hajdú-Biharhoz legközelebb eső borvidék, ezért is tartja a hagyomány ezt a térséget „Debrecen szőlőskertjének”.

Tervező és szobrász: Pikó Sándor

Virágdizájn: Antal István és Antal Istvánné

Statikus: Kiss Péter

