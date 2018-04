A 10 legnépszerűbb Avicii-szám

© Fotó: AFP / Bjorn Larsson Rosvall

A pénteken elhunyt Tim Bergling, vagyis ismertebb nevén Avicii mély nyomot hagyott az elektronikus tánczenében. Dalait rongyosra játszották a rádiók, és játsszák még most is. Fellépésein világszerte megtöltötte a tánctereket, sőt, kétszer még Grammy-díjra is jelölték. A YouTube-megtekintések alapján összeszedtük, mely dalokat imádja tőle legjobban a közönség.