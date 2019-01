9 termék, amit jobb, ha megmosunk fogyasztás előtt

Fagyasztott gyümölcsök és zöldségek

A fagyasztott termékek valljuk be, nagyon megkönnyítik az életünket. Csak beleteszed őket egy fazékba és megfőzöd. Ennyi. De jó, ha tudod, mielőtt lefagyasztják, megmossák őket. Sokan nem is mossák meg a fagyasztott zöldségeket felhasználás előtt, és ez rendben is van, ha magas hőfokon készítesz belőle ételt. Abban az esetben viszont, ha kicsit roppanósan szereted, akkor jobb, ha alaposan megmosod annak érdekében, hogy az esetleges koszt vagy baktériumokat eltávolítsd róluk.

Rizs

Mindegyik típusú rizst le kell öblíteni 3-4 alkalommal főzés előtt (főleg a hosszú szemű fajtát). Ám ennek a legfőbb oka nem a por, hanem a keményítő, ami rizsszemeken van. A keményítő miatt a rizs összetapad, és talán már nem is olyan étvágygerjesztő. Éppen emiatt ajánlott az összes többi keményítővel borított gabonát addig mosni, amíg a víz tiszta nem lesz.

Kagyló és osztriga

Elkészítés előtt ajánlott alaposan megmosni minden kagylós tenger gyümölcsét, még a fagyasztottakat is, mivel lehet bennük homok és egyéb piszok. Ellenkező esetben az összes ilyen koszt megeszed. Azzal pedig tisztában vagyunk, hogy nem ez kell megadja az étel ízét.

Tej és tejtermékek

Ajánlatos minden dobozos tej és tejtermék csomagolását megmosni mielőtt kinyitjuk azokat. Ugyanis elég sok ember megfogja, felveszi őket, éppen ezért sok baktérium lehet a dobozokon, amelyek felbontás után a termékbe kerülhetnek.

Hal

A nyers halat nem kell megmosni, hacsak nem nyersen akarod fogyasztani. A magas hőmérséklet ugyanis elpusztítja a kórokozókat. Arra azonban figyelj, hogy a kezed, a kést és a vágódeszkát is alaposan mosd meg miután felvágtad a halat.

Káposzta

Az mindegy, hogy milyen káposztáról van szó, alaposan meg kell mosni. Ha karfiolt főzöl – ami ugyancsak a káposztafélék családjába tartozik -, darabold fel, és mindet mosd meg egyenként. Ha fehér vagy lila káposztát főzöl, akkor a felső két réteget mindenképpen távolítsd el, mivel valószínűleg koszos. Annak érdekében, hogy a baktériumoktól és a rovaroktól megszabadulj, tedd a káposztát egy vízzel megtöltött edénybe, tölts bele egy kis ecetet, hagyd állni pár percig, majd tiszta vízzel öblítsd le.

Dobozos üdítők

A dobozos üdítők igazán jól jönnek a forró nyári napokon, ugyanis a doboz hidegen tartja az italt, és talán még jobban is ízlik belőle. De jobb, ha nem kortyolunk bele anélkül, hogy megmosnánk vagy megtörölnénk a doboz tetejét. Te is tudod, hogy ezeket a dobozokat poros teherautókban szállítják, és a bolti alkalmazottak is megfogják őket. Éppen ezért, ha lehetőséged van rá, akkor inkább töltsd át egy pohárba a doboz tartalmát.

Saláta

Amikor salátát szeretnénk készíteni, ne felejtsük el alaposan megmosni, hogy a levélre tapadt homokot és port eltávolítsuk róla. Tépkedd szét a leveleket, majd tedd őket hideg vízbe egy pár percre. Utána szedd ki, majd hagyd megszáradni.

Alma

A legegészségesebb gyümölcsök a fiatalok, amelyek semmilyen kezelésen nem esnek át. Ha télen akarunk almát enni, akkor azonban figyeljünk rá, hogy megmossuk őket. Ha beáztatjuk a gyümölcsöt vízbe és szódabikarbónába 12 percre, így a vegyszerek legnagyobb részét el tudod távolítani.

