9 sztár, akinek cseppet sem átlagosak a szülei

1. Uma Thurman

Uma Thurman 1970-ben született egy nagyon különleges családba. Az apja, Robert Thurman az első amerikai férfi volt, akiből buddhista szerzetes lett. Édesanyját, Nena Thurmant eredetileg Nena von Schlebrüggének hívták; ő híres modell volt, ezen túlmenően pedig hippi – és Timothy Leary drogkutató exfelesége. Uma a boldogság indiai istennője után kapta a nevét.

Manapság Uma édesanyja híres pszichoterapeutaként éli életét, apja pedig órákat ad buddhizmusból a Columbia Egyetemen.

2. Leonardo DiCaprio

Kevesen tudják, de az Oscar-díjas színészt valójában Leonardo da Vinci után nevezték el. A kicsi Leo egyszer még egy da Vinci-festmény mellett rúgott egyet édesanyja hasában, amikor épp a firenzei Uffizi Képtárban sétáltak, az édesapja meg naná, hogy ezt jelnek vette.

Irmelin DiCaprio szociális munkás volt, George pedig olyan képregényeken dolgozott, amik nem egyszer obszcén témájúak voltak.

Leonardo szerint annak ellenére, hogy apja még akkor elhagyta a családot, amikor a leendő mozisztár még kisbaba volt, ez semmilyen hatással nem volt későbbi kapcsolatukra. Leonardo mindkét szülőjéhez közel áll, George még fia színészkarrierjének egyengetésében is részt vett.

„Apám még mindig imád képregényeket rajzolni a garázsában. Úgy él, mintha a ’60-as években lenne. Még a forgatókönyveimet is átolvassa, és elküldi azokat, amikre szerinte érdemes odafigyelni” – mondta a színész.

DiCapriónak mostohaanyjával, Peggyvel is jó a kapcsolata. Apja akkor nősült újra, amikor Leo négyéves volt, és Peggy aktívan részt vett a felnevelésében. Peggy manapság a szikh vallás szerint éli életét: eljár a hivatalos összejövetelekre, és turbánt is visel.

3. Jennifer Aniston

Jennifer 1969-ben született, édesanyja és édesapja is színész volt. Anyja, Nancy Dow modellkedett is. Jennifer egy párszor megemlítette, mennyire bonyolult volt vele a kapcsolata, és sosem titkolta, hogy apjához közelebb áll.

Érdekes belegondolni, hogy John Aniston karrierje másként is alakulhatott volna: az amerikai haditengerészetben szolgált, de mindig is színész szeretett volna lenni. Az Ármány és szenvedély (Days of Our Lives) című szappanopera hozta meg neki a sikert, ahol Victor Kiriakis karakterét alakította. Az angol cím a Jóbarátokból is ismerős lehet: a klasszikus sitcom producerei ezt szépen kiparodizálták a sorozatban. Itt Joey Dr. Drake Ramoray-t alakította. Az Ármány és szenvedély több mint 160 különféle díjat zsebelt be, és 1965-től egészen napjainkig műsoron van.

4. Jake Gyllenhaal

A Túl a barátságon és a Fogságban sztárja 1980-ban született, méghozzá elég híres családba. Apja, Stephen Gyllenhaal számos népszerű tévésorozat producere és rendezője, dolgozott többek között a Twin Peaksen és A mentalistán is. Anyja, Naomi Foner hollywoodi forgatókönyvíró.

A család származása érdekes, mint ahogy az is, ahogy gyerekeiket nevelik. Apai ágról Jake régi svéd nemesi család leszármazottja (Gyllenhaal), anyja pedig zsidó származású nő, orosz felmenőkkel. A viszonylag jómódú család szülői szokásai igencsak figyelemreméltóak. Például Jake bar-micvóját egy hajléktalanszállón tartották meg, csak azért, hogy a fiú későbbi élete során értékelni tudja mindazt, amije van.

5. Tupac Shakur

A hip-hop legemblematikusabb figurája 1971-ben született. Anyja és apja is egy Fekete Párduc Párt nevű forradalmi-szocialista szervezet tagja volt, ami elsősorban radikális nézeteiről vált ismertté. Édesanyja, Afeni Shakur és édesapja, Billy Garland nagy szerepet vállalt az afroamerikaiak jogaiért folytatott harcban az Egyesült Államokban.

Afenit számos vádpont alól mentették fel, ezek között volt egy igen súlyos is: összeesküvés az USA ellen. Még azelőtt tisztázta magát a vádak alól, mielőtt Tupac megszületett volna. Miután fia elhunyt, ő lett a Tupac-dalok jogtulajdonosa, és 2016-ban bekövetkezett haláláig sokat jótékonykodott.

6. Hugh Laurie

„Doctor House” 1959-ben született Oxfordban, apja orvos, anyja pedig háziasszony volt. Utóbbi, Patricia Laurie gyakran írt történeteket, amik a London Times-ban is megjelentek. Apja, William „Ran” Lauri igazi a sport igazi megszállottja volt, a világ egyik legrégebbi evezősklubját erősítette Cambdridge-ben.

Csapata rengeteg versenyt nyert meg, de ezek közül a legemlékezetesebb minden bizonnyal az 1948-as londoni olimpián szerzett aranyérem. Sportkarrierje fiára is nagy hatással volt: Hugh is sokat evezett, és nem is volt rossz benne. 1977-ben még egy brit juniorbajnokságot is megnyert.

7. Jackie Chan

Az akrobatikus harcstílusa miatt hihetetlenül ismertté váló Jackie Chant a huszadik század egyik legnépszerűbb akciósztárjaként szokás emlegetni. 1954-ben született szerény kínai családban. Szüleinek, Charles és Lily Channek el kellett költöznie Hongkongból a polgárháború miatt.

Jackie apja az ország szabadságáért próbált harcolni. Politikai küzdelmei húszéves korában kezdődtek, ekkor lépett be a Nemzeti Forradalmi Hadseregbe. A második világháborúban foglyul ejtették a japánok, és börtönbe is zárták, ahonnan politikai kapcsolatai segítségével sikerült kiszabadulnia.

8. Dustin Hoffman

„A legkeményebben dolgozó színész.” Így hívják Hollywoodban Dustin Hoffmant. A színész 1937-ben született. Édesapja, Harry Hoffman díszleteken dolgozott a Columbia Pictures-nél, édesanyja, Lillian Hoffman pedig ismert jazz-zongorista volt. A zene volt anyja élete, a nő már ötéves korától zongorázni tanította a kicsi Dustint. Mindketten azt gondolták, hogy a gyerek jövőjében fontos szerepet játszik majd a zene. Viszont Dustin viszonylag hamar megváltoztatta terveit. Bátyja akkoriban statisztaként dolgozott, a mozi világa pedig a fiatalabb testvért is behálózta.

9. Kate Hudson

Bill Hudson zenész és Goldie Hawn színésznő közös gyermeke, Kate 1979-ben született. Szülei válása után Kate-et Goldie és második férje, Kurt Russell nevelte fel. Ők ketten abban is segítettek neki, hogy rátaláljon komikusi vénájára.

Kate már többször is elmondta, hogy Kurtöt tartja valódi apjának, mivel a biológiai apja sohasem foglalkozott vele. Kurt Russell és Goldie Hawn párosát Hollywood legerősebb párjaként is szokás emlegetni: több mint 30 éve házasok, ezt pedig sok fiatalabb pár irigyli.

Forrás: Brightside

