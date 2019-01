9 film 2018-ból, ami sokkal több figyelmet érdemelt volna

1. In den Gängen (magyar cím: nincs)

Fotó: Beta Film

A Thomas Stuber rendezésében készült filmet imádta a berlini filmfesztivál közönsége. A mozi első ránézésre egyszerűnek tűnik, pedig erről szó sincs: fontos kérdéseket vet fel a magányról, az ember önmaga elé gördített akadályairól és a boldogság receptjéről – amely a legtöbb embernek ugyanaz.

2. The Commuter (magyar cím: The Commuter – Nincs kiszállás)

Fotó: Lionsgate

Amikor Liam Neeson feltűnik a mozivásznon, az esetek többségében garantált, hogy egy jó hollywoodi akciófilmet látunk majd. Nem ennek a francia-amerikai koprodukcióban készült mozinak van a legeredetibb története, de a cselekmény egyszerű és logikus. Neeson karaktere pedig ezúttal nem szuperhős, csak egy egyszerű ember, aki nehéz helyzetbe került.

3. The Pig (magyar cím: nincs)

Fotó: Films Boutique

A filmet ugyancsak a berlini filmfesztiválról ismerhetik a rajongók, a The Pig még az Arany Medve-díj jelöltjei között is szerepelt. A groteszk történet szerint egy sorozatgyilkos sorra mészárolja le az iráni filmrendezőket, a főhős, egy elfeledett direktor pedig nem érti, hogy ő miért nem áll a tettes célkeresztjében. A film a keleti mentalitást mutatja be merőben szokatlan szemszögből, és egy csapásra meghozza az érdeklődést az iráni mozikultúra iránt.

4. Shoplifters (magyar cím: Bolti tolvajok)

Fotó: Aoi Promotion

A kritikusok imádták ezt a japán filmet: az alkotás Cannes-ban még az Arany Pálmát is elvitte. Megindító történet egy szegény családról, amely a túlélés érdekében lopásra kényszerül. A filmet látva a néző könnyen átértékelheti magában a jó és rossz fogalmát, valamint rájöhet, hogy az élet nem csupán fekete és fehér, amilyennek először látszik.

5. Searching (magyar cím: Keresés)

Fotó: Bazelevs

A filmet Timur Bekmambetov stúdiója hozta tető alá, és arról szól, hogy az emberiség életes során mennyi időt tölt valamilyen képernyő előtt. A kritikusok szerint ez az egyik legjobb film ebben a műfajban. Jó benne a színészi játék, érdekes az apa-lánya kapcsolat, és még el is gondolkodtat.

6. Hereditiary (magyar cím: Örökség)

Fotó: Palm-Star Entertainment

Ez a felnőtteknek készült misztikus horrordráma egyetlen családról szól. Ügyesen kerüli a műfaji kliséket, atmoszférája pedig már a kezdetektől igen nyomasztó – és ez később még csak sokkal rosszabb lesz. Nincs egy unalmas pillanata, valamint a történet és a zene is remek.

7. Braven (magyar cím: nincs)

Fotó: Ingenious Media

Egy kanadai város, hegyek, no meg persze karácsony este… Egy erdei vadőr és családja teljesen szokványos életét éli, de nemsokára egy veszélyes drogbanda tűnik fel a városban, a főszereplő pedig készen áll arra, hogy mindent megtegyen szerettei védelmének érdekében. Ehhez az alapfelálláshoz jön hozzá a kiváló operatőri munka és a gyönyörű, havas táj.

8. The Extraordinary Journey of the Fakir (magyar cím: A fakír, aki egy IKEA-szekrényben ragadt)

Fotó: Aleph Motion Pictures

Igazi hangulatfilm: aranyos, romantikus történet, még akkor is, ha néha kicsit naiv. Francia, belga, indiai, szingapúri és amerikai alkotók is dolgoztak rajta, így nem csoda, hogy a film a minden iránti szeretet eszméjét hirdeti.

9. In Darkness (magyar cím: Sötétségben)

Fotó: XYZ Films

A film egy tehetséges vak zongoristáról szól, akinek szuperérzékeny a hallása. Egyszer csak meghallja, hogy a szomszédos lakásban gyilkosság történt, innentől a veszély állandó velejárója lesz az életének, de persze a lány sem az, akinek elsőre tűnik. A film főszereplője, Natalie Dormer egyébként társíróként is közreműködött a produkcióban.

