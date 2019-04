6 film, amit kis híján nagyon elszúrtak

6. A Marvel brit akcentust szeretett volna a Fekete Párducban

Nem vicc: a wakandaiak kis híján úgy beszéltek, mint mondjuk a Harry Potter-filmek szereplői. Chadwick Boseman szerint a Marvel úgy gondolta, jó ötlet lenne brit akcentussal ábrázolni az Amerika kapitány: Polgárháborúban bemutatott Fekete Párducot, mivel a cég szerint a karakter egyszerűen “túl sok lett volna a közönség számára.”



Boseman azonban felvetette a kérdést: ha a Polgárháborúban így beszélt volna, mi történt volna, ha hazamegy? A független, soha nem gyarmatosított Wakandában egyszer csak mindenki úgy szólal meg, mintha a Downton Abbeyben járnánk?

5. Majdnem O.J. Simpson lett a Terminátor

Ezt az ötletet az Orion Pictures elnöke, Mike Medavoy dobta be a közösbe, amikor a ’80-as évek elején tudomást szerzett a Terminátor-projektről. Medavoy ugyanis látta Simpsont egy reklámfilmben, és az egykori NFL-játékos edzettsége meggyőzte arról, hogy a valóságban is valahogy így nézne ki egy kiborg.

Az elnök Arnold Schwarzeneggert a jófiú szerepére szánta, James Cameron rendező viszont két ok miatt is tiltakozott a döntés ellen. Egyrészt mert Schwarzi sokkal inkább úgy nézett ki, mint egy gyilkos robot, másrészt pedig Cameron nem akart filmet készíteni arról, “ahogy egy afroamerikai férfi üldöz egy késes fehér lányt.”

4. A stúdió földönkívüliekkel és varázslattal akarta megmagyarázni az Idétlen időkig ismétlődéseit

A filmben Bill Murray karaktere időhurokba szorul, és újra meg újra átéli ugyanazt a napot. Trevor Albert producer és Danny Rubin forgatókönyvíró igencsak megdöbbent, amikor az egyik Columbia-fejes közölte velük, hogy ő szereti ugyan a történetet, de az időhurkot azért mégis meg kéne magyarázni valahogy. Felvetődött, hogy Murray karaktere beleeshetne valamilyen fura vegyszerbe, de a földönkívüli varázslat is szóba került.

Albert és Rubin megpróbálta elmagyarázni, hogy a fentiekhez hasonló okok teljesen más kihívásokat várnának el Murray filmbéli karakterétől. A stúdió viszont nem adott zöld utat a magyarázat nélküli változatnak, szóval a filmesek feladták, és írtak egy megátkozós jelenetet, ahogy a főnökök akarták. Ennek elkészítését pont a forgatás végére időzítették, de végül sosem csinálták meg. Szerencsére a stúdiónál teljesen elfelejtették az egészet, mire a film elkészült.

3. A Szörnyecskékben eredetileg sokkal kevesebb szörnyecske szerepelt (és több majom)

Joe Dante rendező szerint a forgatás alatt egymás után jöttek a stúdióüzenetek, melyekben az állt, hogy a szörnyecskék “nagyon kellemetlenek”, illetve túl sok van belőlük. Az egyik, szarkasztikus kedvében lévő producer erre azt válaszolta, miért nem vágják ki teljesen a lényeket, és hívják a filmet simán csak úgy, hogy Emberek. Szerencsére ez a producer Steven Spielberg volt, így a stúdió meghátrált egy kicsit. A Warner Bros. csak akkor hagyta békén Dantét és Spielberget, amikor látták, hogy a tesztközönségnek bejönnek a szörnyek.



És ne felejtsük el, hogy bőven a CGI-korszak előtt járunk, és hát a filmesek idegen bolygóról érkezett szörnyecskéket sem tudnak castingolni, így valaki felvetette az ötletet, hogy használhatnának akár majmokat is a szerepekre. Egyszer még egy szörnyfejet is raktak egy rhesusmajomra, amitől az állat beszaladt a vágószobába, és összekakilt mindent. A készítők végül igen bölcsen a bábok mellett döntöttek.

2. Marisa Tomeit majdnem kivágták a Vinny, az 1ügyűből

A film két dolog miatt maradt igazán emlékezetes. Az egyik, hogy tipikus ’90-es évekbeli vígjáték ellenére igen jól ábrázolja az amerikai tárgyalótermek világát, a másik pedig Marisa Tomei. A film egyik legjobb jelenete, amikor a zárásban Tomei karaktere, egy Mona Lisa nevű brooklyni fodrász a bíróságon villog váratlan autóipari tudásával.

Az alakítás Oscar-díjat ért Tomeinek (ez volt a film egyetlen jelölése), így visszanézve egészen meglepő, hogy a 20th Century Fox vajon miért akarhatta kivágni. Mint ahogy Dale Launer forgatókönyvíró felidézte, a stúdió azt szerette volna, ha a filmvégi nagy pillanatokat Joe Pesci ügyvédkaraktere kapja meg, Launer viszont ezzel teljesen szembe menve még több Mona Lisát írt a szkriptbe.

1. Harvey Weinstein azt akarta, hogy csak egy Gyűrűk Ura-film készüljön, és azt is Tarantino rendezze

Peter Jackson rendező eredetileg a Weinstein-féle Miramaxnak vetette fel A Gyűrűk Ura megfilmesítésének ötletét, akik jóvá is hagyták a projektet, de azt akarták, hogy ne trilógia legyen belőle. Jackson két filmmel is megelégedett volna, de Weinstein ragaszkodott hozzá, hogy szorítsa be valahogy egyetlen moziba a könyv 1200 oldalát. És hogy miért? Azért, mert a Miramaxot birtokló Disney elvégzett pár számolást, és rájött, hogy a fantasyfilmek nem teljesítenek túl jól a kasszáknál. Weinstein még azt is megszellőztette, hogy másik rendezőt hív Jackson helyére, például a Szerelmes Shakespeare-t dirigáló John Maddent, vagy barátját, Quentin Tarantinót.

Az új megközelítés miatt Szarumántól, a Helm-szurdoktól vagy a Balrogtól is elbúcsúzhattunk volna.



Jacksonnak – tudva, hogy a könyv rajongói valószínűleg élve elégették volna ezért – és csapatának végül sikerült meggyőznie Weinsteint, hogy adjon négy hetet, hadd próbálkozzanak más stúdióknál is a projekttel. A negyedik hét végére majdnem az összes komoly stúdió lepasszolta a tervet, a New Line Cimema kivételével. Jackson tudta, hogy ez az utolsó esélyük, így folyamatosan lemondta a New Line-nal leegyeztetett megbeszéléseket, hogy a stúdiónál azt higgyék, a rendező annyira elfoglalt, hogy nem ér rá tárgyalni. Végül leült Bob Shaye főnökkel, akinek nem tetszett Jackson kétfilmes ötlete – inkább trilógiát javasolt.

