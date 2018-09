Létavértes SC 97–Konyári SE 2–2 (1–1)

100 néző. Vezette: Nagy L. (Nagy T., Pósa Zs.)

Létavértes: Fekete S. – Laczó I. (Varga S.), Vónya P. (Kovács B.), Bora Z., Papp Z., Jónás D., Papp S., Bárány P. (Balogh K.), Mázló D. (Tóth L.), Balogh J., Demján J. Edző: Kontor Gábor.

Konyár: Száraz Cs. – Erdelics G. (Gellén A.), Tamási G., Csuka Zs., Czibere B., Tamási S. (Rézműves K.), Bakk I., Horváth Gy., Lakatos G. (Hudák I.), Horváth Á., Lakatos R. Edző: Czibere Tibor.

Gól: Bora Z., Tamási G.(ög), illetve Horváth Á., Horváth Gy. Jók: Senki, illetve Mindenki Kiállítva: Czibere B. Ifi: 2–2.

Kontor Gábor: Egy mezőnyben igen jól futballozó ellenféllel találtuk magunkat szembe, amivel nem nagyon tudtunk mit kezdeni, ugyanis egyes játékosaim nagyon gyengén futballoztak. A meccsről mindent elárul, hogy egy öngólból és egy szabadrúgásból találtunk be. A gyenge futball ellenére megint 6–8 százszázalékos ziccert sikerült kihagynunk. A fiúknak a fejükben kellene rendet tenni, amihez én már lehet kevés vagyok, de megvan Csernus doktor telefonszáma és segítséget kérek és remélem, hogy a közeljövőben ez jobb lesz.

Czibere Tibor: Elégedett vagyok az eredménnyel és a kiállításig mutatott játékkal is. A kiállítás után a hazai csapatnak több nagy helyzete volt. Kapusunk nagyszerű formát mutatott és megakadályozta a hazai csapatot abban, hogy esetleg egy nagyobb arányú győzelmet arasson. Szeretnék gratulálni a csapatom minden tagjának az elért eredményhez. A hazai csapatnak sok sikert a következőkben.

Báránd KSE–Földes KSE 2–2 (1–1)

100 néző. Vezette: Orosz J. (Gyarmati I., Tóth G.)

Báránd: Tóth S. – Molnár L., Török D., Forgó S. (Juhász K.), Csóka G., Taricska G., Láposi T., Dan G., Nagy Z., Faragó B., Gali R. Edző: Bodó Lajos.

Földes: Horváth Zs. – Orsó D. (Kiss Z.), Faragó R. (Vincze N.), Bernáth G., Faragó Gy., Bíró B. (Horváth Á.), Csorba A., Mészáros T., Dede I., Sándor R. (Nagy Cs.), Balogh R. Edző: Bakonyi János.

Gól: Török D., Dan G., illetve Sándor R., Balogh R. Jók: Molnár L., Faragó B., Török D., Senki Ifi: 1–3.

Bodó Lajos: A nagy szélben nem alakult ki folyamatos játék. Pontatlanság jellemezte a játékunkat. A védekezésünk viszonylag rendben volt, de a támadó játékunk akadozott. Az akarással most sem volt gond, két alkalommal is hátrányból egyenlítettünk. Azoktól a szurkolóktól elnézést kérünk, akik többet várnak a csapattól, de mi hétről-hétre mindent megteszünk azért, hogy örömet szerezzünk nekik. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy játékosaim nagy része csak most kezdett nagypályán futballozni. Hajrá Báránd!

Bakonyi János: Alacsony színvonalú mérkőzésen reális eredmény született. További sok sikert a Báránd csapatának. Hajrá Földes!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA