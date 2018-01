5 tipp, hogy megtaláld a párod Valentin-napig

1. Legyünk kicsit pávák!

Sokan taktikázni kezdenek, visszafogják magukat az ismerkedés során, ám ha tartósabb kapcsolatra vágyunk nem ez a módszer a legcélravezetőbb. Adjuk önmagunkat és tegyük nyilvánvalóvá, melyek az értékeink, erősségeink. Holmi lapos klisék helyett inkább nyíljunk meg a másik fél előtt, így sokkal érdekesebbé válhatunk a számára.

2. Bókoljunk, adjuk tudtára, hogy tetszik!

Idegesítő tud lenni, ha valaki megállás nélkül hízeleg, de az őszinte, bensőséges dicséretnek senki sem tud ellenállni, így hát ha találunk a másikban valamit, amely különösen elnyeri a tetszésünket, ne fogjuk vissza magunkat! Ne húzzunk falat magunk köré, legyünk nyitottak! Azonnal szerelmet vallani nyilván nem ésszerű dolog, ám sosem szabad, hogy tabu legyen a másik iránt érzett vonzalmunk kimutatása.

3. Mutasd be a családnak, barátoknak!

Talán kicsit erősnek hathat a tanács, de mégis érdemes fontolóra venni. A szerelmünk tárgyát jelentő személy ugyanis sokkal könnyebben megismerhet és közelebb kerülhet hozzánk, ha megtapasztalja, hogyan viselkedünk szeretteink körében, milyen háttérrel rendelkezünk. Érdemes közös programot szervezni tehát a barátokkal, vagy elhívni a kedvest egy vasárnapi ebédre a családhoz.

4. Űzzük el az év eleji depressziót egy kis örömszerzéssel!

Januárban nemcsak az időjárás, de a lelkiállapotunk is fagyos, szomorkás. Partnerünk és saját magunk levertségét is elnyomhatjuk néhány mókás kiruccanás, egy-egy finom vacsora segítségével. Elvihetjük kedvesünket színházba, vagy vásárolhatunk mozijegyet, akár egy figyelmes ajándékkal, aprósággal is meglephetjük.

5. Kezdjünk el közösen sorozatot nézni!

Bugyuta ötletnek tűnhet, de valójában működik. Gondoljunk csak bele, nekikezdeni egy sorozatnak valójában máris elköteleződést jelent, nem mellesleg így jóval több időt tudunk együtt tölteni a másikkal, és a show remek beszédtéma is lehet.

– Daily Mail –

