5 ikonikus jelenet, amit csakis a véletlennek köszönhetünk

1. A Cápa cápatámadásos fináléjában egy igazi cápa látható.

Steven Spielberg Cápájában költséges és igencsak veszélyes animatronikus modelleket használtak igazi állat helyett. A robotok, annak ellenére, hogy rendkívül primitívek, még mindig a legjobb opciót jelentették. Spielberg viszont egy dologról elfeledkezett: az óceán közepén nem te döntöd el, hogy mikor tűnik fel egy igazi cápa.

A film csúcspontján hőseink egy kis hajón vesztegelnek, amely épp süllyed, az óriási cápa pedig alattuk vár a vízben. Az oceanográfus Hooper aztán végső elkeseredésében leereszkedik a vízbe egy cápabiztos ketrecben azért, hogy megmérgezze az állatot. A könyvben Hooper ezen a ponton válik vörös köddé, és eredetileg a forgatókönyvben is így lett volna, csakhogy Spielberg egy kivételesen fantasztikus alakítás miatt meggondolta magát – nem, nem Richard Dreyfusséról van szó, hanem egy élő cápáéról.

Amikor a cápák videózásáért felelős személyzet Ausztráliában forgatott képsorokat a ketreces jelenethez, egy cápa úgy döntött, kipróbálja magát a showbizniszben. Felbukkant a forgatáson, szétzúzta a ketrecet, és végül belegabalyodott a környéken lévő kábelekbe is, szóval nagyon meggyőzően adta elő magát. Akadt viszont egy aprócska probléma: ekkor sem Hooper, sem pedig a Hoopert helyettesítő bábu nem volt a ketrecben, szóval hiába lett volna ütős a jelenet, az üres ketrec sehogyan sem illett bele a narratívába. Így hát Spielberg újraírta a forgatókönyvet: eszerint Hooper időben elúszott, így túlélte a filmet.

2. A keresztapa macskája kóbor macska volt, akire Coppola talált rá a forgatáson.

A keresztapa legelején a Marlon Brando által alakított Vito Corleone székében ülve egy kölyökmacskát simogat, amikor sorban fogadja az ilyen-olyan ügyekkel elé járulókat. Igazi klasszikus jelenet, ami örökre bevéste magát a filmtörténelembe – és mindezt annak köszönhetjük, hogy Francis Ford Coppola rendező nagyon érzékeny, ha kóbor állatokról van szó.

Sem a film forgatókönyvében, sem Mario Puzo regényében nincs szó arról, hogy Don Corleonénak macskája lett volna. A cica csak azért került a keresztapa kezei közé, mert Coppola nagyon cukinak találta. Akadt viszont vele egy aprócska gond: olyan hangosan dorombolt, hogy elnyomta Brando dialógusait. Ennek ellenére Coppola mégsem vágta ki az állatot, még akkor sem, amikor a helyzet annyira elfajult, hogy a készítők már a feliratozáson gondolkoztak. Szerencsére a szakembereknek sikerült úgy beállítani a hangot, hogy Brando mondatai érthetőek legyenek.

3. Woody Allen tényleg tüsszentett az Annie Hall kokainos jelenetében.

Az Annie Hallban Woody Allen egy neurotikus humoristát, Alvy Singert alakít. Amikor Singer leül pár új, bohém haverjával kokainozni, véletlenül tüsszent egyet, és ezzel egy szép fehér porfelhőt ereszt szabadjára a szobában.

A jelenet tökéletesen adja vissza, mennyire különc Allen karaktere, illetve Allen maga, a színész ugyanis allergiás volt arra a fehér porra, amit elé raktak, így a jelenetbe bekerült egy masszív hapci is. Allen viszont nem kukázta ki azonnal a képsort, és mivel a tesztközönség is imádta, úgy döntött, benne hagyja a bakit a végső változatban is.

2. A Mechanikus narancs egyik legdurvább jelenetében hallható dal improvizáció volt, és csak azért rakták bele, hogy “oldja a hangulatot”.

Nehéz elhinni, de így van: a legendásan precíz Stanley Kubrick – aki állítólag egyhuzamban 127-szer vetetett fel egy jelenetet Shelley Duvall színésznővel – egyik legikonikusabb képsora pusztán a véletlen szüleménye.

A Mechanikus narancs a 17 éves szociopata Alex Delarge-ról szól, aki csak az erőszakért, a szexért és a klasszikus zenéért él – a film betörős jelenetében pedig mindhárom egyszerre tűnik fel, miközben a szereplők a Singin’ In The Rain-t éneklik.



Az éneklős részt az Alexet játszó Malcolm McDowell improvizálta. Kubrick szerint a jelenet tónusa túl sötét volt, és arra kérte McDowellt, hogy énekeljen valamilyen könnyed, vidám dalt, hogy egy kicsit oldja a feszültséget. McDowell azért választotta az említett számot, mert szerinte “ez Hollywood ajándéka az eufória világának”, Kubrick pedig egyetértett vele.

A dal licencelése viszont nem fért bele a költségvetésbe, meg hát valószínűleg Gene Kelly se ment volna bele, de ez nem volt probléma, ugyanis Kubrick végül egy centet sem fizetett a használatért. Elvégre az, hogy az alkotásod felbukkan egy Kubrick-filmben, már elég kompenzáció kellene, hogy legyen. Nem vicc, ezt Kubrick maga gondolta így.

1. Ben Stiller tényleg elfelejtette, mit is kellene mondania a Zoolanderben.

2001-ben Ben Stiller úgy gondolta, hogy egy pár VH1 Fashion Awardsra készített kisfilmjéből egész estés vígjátékot csinál. Ez lett a Zoolander, a trendkívüli, a főszereplő férfimodellt, Derek Zoolandert pedig maga Stiller játszotta. A filmben Derek rádöbben, hogy a férfimodellek valójában magasan képzett bérgyilkosok, az egyik jelenetben pedig összefut egy Prewett nevű kézmodellel (David Duchovny), aki mindent tud erről a programról. Zoolander megkérdezi tőle, hogy miért pont a férfimodelleket választják ki erre a feladatra, amire Prewett elég hosszú, és jól követhető választ ad.

De Zoolander a monológ után mégis visszakérdez: “Miért a férfimodelleket?”

Ez a jelenet Zoolander figyelmének végességét hivatott illusztrálni, de valójában azt mutatja be, mennyire véges Ben Stiller figyelme, mivel a mondat valójában baki volt. Duchovny válasza alatt Stiller elfelejtette, mit is kellene mondania, és véletlenül megismételte az utolsó sorát, ami eszébe jutott. Duchovny karakterben maradt, és ezt válaszolta: “Viccelsz? Egy perccel ezelőtt mondtam el.” A jelenet Stiller szerint is vicces volt, és illett a karakteréhez, így úgy döntött, benne hagyja a filmben.

