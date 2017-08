Ismét telt házat remélnek a szervezők mind a World Tour Masters fordulón, mind pedig az U18-as Európa-bajnokságon – derült ki az események kapcsán kedden, a Grand Hotel Aranybikában tartott sajtótájékoztatón, mellyel felvezették a szerdán induló küzdelemsorozatot.

Csütörtökön és pénteken a férfi elit kategória legjobb 3×3-as kosárcsapatainak részvételével zajló, úgynevezett World Tour Masters debreceni állomását rendezik meg a Nagytemplom előtt, a Kossuth téren. Ez a torna már szerdán megkezdődik a selejtezőkkel. A döntőt pénteken 21.15-től tartják.

– A világ legjobb 12 egylete közül nyolc is itt lesz a cívisvárosi viadalon, vagyis nagyon szerencsés helyzet állt elő. Magyarország sportéletében fontos szerepet tölt be a 3×3-as kosár, úgy tűnik, egyre többen fogadják el és szeretik meg ezt a sportágat. Bízunk benne, ahogy tavaly, úgy idén is végig telt ház előtt mérkőzhetnek meg a résztvevők – mondta Becsky István, a szervezőbizottság elnöke, aki a magyar U18-as női és férfi válogatottak szereplésével kapcsolatban megjegyezte, jó esélyekkel lépnek pályára a mieink, bízhatunk a jó szereplésben. Becsky továbbá elárulta, hogy szombaton délután villámtornán vesz részt a felnőtt női válogatott a Kossuth téren.

A Budapest néven induló magyar válogatott az idén még veretlen, címvédő, első kiemelt Novi Sad AlWahda-val és a kilencedik kiemelt Monaco csapatával került egy csoportba. Utóbbival pénteken 19.40-től, míg a címvédővel 21.25-től játszik.

Hazajár

Még 2015 júniusában rendeztek először a főtéren 3×3-as, nemzetközi kosárlabda-mérkőzést, azóta pedig már több, nagy sikerrel tető alá hozott hasonló rendezvényen van túl a város.

– Otthonára talált Debrecenben a kosárlabda, főként a 3×3-as válfaja. Még a nemzetközi szövetség, vagyis a FIBA vezetői is úgy fogalmaztak, hogy nem sok ehhez hasonló csodás helyszín van. Az érdeklődő közönség száma is bizonyítja, van értelme a versenyek megrendezésének – nyilatkozta dr. Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Makray Balázs, a társszervező Debreceni Sportcentrum-Sportiskola képviseletében örömét fejezte ki, hogy ezúttal is segíthetnek a lebonyolításban.

A FIBA-tól, vezető koordinátorként szinte már haza jár Debrecenbe Maximilian Glas, aki minden eddigi viadalon jelen volt. – Tapasztaltam, hogy évről-évre egyre jobb a szervezés, jó ide visszajárni. Különleges ez az év számunkra, hiszen olimpiai sportág lett a miénk, amihez Debrecen is hozzájárult.

Szeptember 1-től 3-ig, vagyis péntektől vasárnapig Európa legkiválóbb 18 éven aluli fiú és lány kosarasai mérik össze tudásukat. A nemenként 12-12 nemzetet hármas csoportokba sorolták. A magyar lányok pénteken 11 órától a lettekkel, 14.05-től pedig az olaszokkal csapnak össze. A honi férfi együttes szombaton 17.20-tól a szerbekkel, míg 21.05-től az észtekkel mérkőznek meg. A hármasokból az első kettő jut majd be a középdöntőbe.

Mindkét tornára díjtalan a belépés.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA