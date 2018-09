A zárónap is az U23-as Nemzetek Ligájával rajtolt. A magyar fiúk szombathoz hasonlóan ezúttal is két végletekig kiélezett meccset játszottak. Az ukránok ellen az utolsó pillanatokban kaptak ki 21-19-re, viszont a tegnapi győztes Franciaországot nagy meglepetésre megverték Keller Ivánék (20-18). A döntőt mégis újra a franciák játszhatták, hiszen az utolsó csoportmeccsen 21-15-re legyőzték Ukrajnát. A másik ágon az oroszok jutottak a döntőbe, miután kiütötték a cseheket, és a torna talán legizgalmasabb mérkőzésén 21-20-ra legyőzték Hollandiát. A döntőben már nem volt pardon, Oroszország 21-9-re kiütötte a franciákat. A Nemzetek Ligája európai régióját így is Franciaország nyerte, míg Demeter Attiláék a hatodik helyen végeztek.

Női csapatunk ezúttal nem bírt Ukrajnával, a torna első meccsén 20-17-re alulmaradtak szomszédainkkal szemben. A Böröndy Vivien vezette U23-asok hiába verték meg nagyon a második meccsen Hollandiát (21-8), az ukránok nem hibáztak az utolsó csoportmeccsükön sem.

Fotó: Derencsényi István

A másik ágon a franciák jutottak a döntőbe, miután a cseheket 20-5, az oroszokat 16-14 arányban győzték le. A döntőt ezúttal az ukránok nyerték 14-12-re, de a hat állomásból álló sorozat végén Franciaország szerezte meg az első helyet. A magyarok a balul sikerült utolsó nap ellenére az előkelő második helyen végeztek, így bejutottak az Indiában megrendezésre kerülő szuperdöntőbe.

Az U18-as Európa-bajnokságon a magyar fiúk léptek elsőként pályára. A csoportjukat megnyerő németek esélyeshez méltóan kezdték a találkozót, már az első percben 3-0-ra vezettek. A csoportmeccsek alatt két hosszabbításos meccset vívó magyarok szép lassan megérkeztek a mérkőzésbe, Frank Áron kettő plusz egyes akciójával pedig a vezetést is átvették. Féltávhoz közeledve egy 5-0 rohanást produkáltunk, mellyel sikerült ellépni (11-7). A németek mindent megtettek a felzárkózás érdekében, többször is felzárkóztak egy pontra, de a nagyszerű dobóformát kifogó mieinknél mindig volt valaki, aki lendíteni tudott a csapat szekerén. A végéhez közeledve sem remegett meg Mokánszky Mátéék keze, a vajkezű magasember pedig két távolival le is zárta a találkozót, így meglepetésre a magyar fiúk bejutottak a négy közé.

Nem sokkal később a címvédő magyar lányoknak szurkolhatott a lelátókat ezúttal is teljesen megtöltő publikum. Bulácsik ziccerével indult a találkozó, ám a rendkívül fizikális játékot játszó belgák hamar átvették a vezetést. Hosszú kosárcsend következett, féltávnál még mindig csak 1-3 volt az eredmény, és az 1-7-es faultarány sem sokat segített a mieinknek. Nagyon nem találták a ritmust Révész Borókáék, és bár 4-6-os hátrányban felcsillant némi esély, sorra hagyták ki helyzeteiket. Két belga kettessel már hat pont volt közte két perccel a vége előtt, a láthatóan elfáradó magyarok talán fejben fel is adták, így – a későbbi győztes- Belgium jutott a legjobb négy közé.

A fiú U18-as válogatott a nagy esélyes franciákat kiejtő spanyolokkal találkozott az elődöntőben. Sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám a mérkőzés derekán a hispánok egy 5-0-s rohanással megléptek (5-10). Még időben ébredtek a mieink, Ralf Martinez zsákolásával egy pontra zárkóztunk, sőt Mokánszky kettesével hosszú idő után újra döntetlen volt. 7-0-s magyar rohanás után már kajnyújtásnyira került a győzelem, ám ekkor érthetetlen módon kapkodni kezdtünk. A stabil védekezésnek köszönhetően sokáig sikerült tartani az előnyt, egészen az utolsó másodpercig, amikor egy lecsorgó labdát visszatettek a spanyolok, így jöhetett a hosszabbítás (negyedik mérkőzésünkön a harmadik). Spanyol kosárral indult a ráadás, és egy újabb közeli után már a győzelmet is majdnem megszerezték, ám a kipördülő labdát sikerült Frank Áron elé ütni, aki a sarokból emberrel együtt könyörtelenül bevágta a győztes távolit.

Fotó: Derencsényi István

A döntőben az egész tornán nagyon magabiztos, veretlen – 11. kiemelt – Szerbia volt az ellenfél. Mokánszky Máté közelijével indult a döntő, a szerbek szinte azonnal válaszoltak. Egyik csapat sem tudott meglépni, az első kötelező szünetnél 5-4-es magyar vezetést mutatott az eredményjelző. 8-6-os szerb előnynél megrázták magukat a mieink, és egy 7-0-s rohanással megléptek. Hiába zárkózott az ellenfél, a magyar fiúk nagyszerű játékkal tartották fórjukat, és egy perccel a vége előtt még 18-14-re vezettek. Szerbia a végére két egységnyire zárkózott, ám az utolsó kísérletük lepördült a gyűrűről, így Magyarország lett az Európa-bajnok!

Fotó: Derencsényi István

Forrás: debka.hu

Nemzetek Ligája 6. forduló

Férfiak

A-csoport:

Oroszország – Csehország 19-11

Hollandia – Csehország 22-11

Oroszország-Hollandia 21-20

B-csoport:

Ukrajna – MAGYARORSZÁG 21-19

MAGYARORSZÁG – Franciaország 20-18

Franciaország – Ukrajna 21-15

Döntő:

Oroszország – Franciaország 21-9

Nők:

A-csoport:

Ukrajna – MAYARORSZÁG 20-17

Hollandia – MAGYARORSZÁG 8-21

Ukrajna – Hollandia 16-12

B-csoport:

Franciaország – Csehország 20-5

Oroszország – Csehország 22-13

Franciaország-Oroszország 16-14

Döntő:

Franciaország-Ukrajna 14-12

U18-as Európa-bajnokság:

Fiúk:

negyeddöntők:

Németország – MAGYARORSZÁG 16-22

Franciaország – Spanyolország 13-16

Románia – Oroszország 20-17

Szerbia – Csehország 21-5

elődöntők:

MAGYARORSZÁG – Spanyolország 20-19

Románia – Szerbia 13-21

3.helyért:

Spanyolország – Románia 21-12

Döntő:

MAGYARORSZÁG – Szerbia 20-18

Lányok:

Negyeddöntők:

Ukrajna – Franciaország 16-18

Oroszország – Csehország 14-8

Belgium – MAGYARORSZÁG 10-5

Lettország – Spanyolország 7-15

Elődöntők:

Franciaország – Oroszország 20-15

Belgium – Spanyolország 19-15

3.helyért:

Oroszország – Spanyolország 15-14

Döntő:

Franciaország – Belgium 4-12

