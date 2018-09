Az előző naphoz hasonlóan szombaton is már délelőtt 10-kor elkezdődtek a 3×3-as események Debrecen főterén. Ismét szurkolhattak magyar csapatoknak az érdeklődők, ugyanis az U23 Nemzetek Kupájában mind a férfi, mind a női együttesünk érdeket volt. A fiúknak ezúttal meggyűlt a bajuk Fortunával, hiszen – bár olykor kifejezetten szellemesen kosárlabdáztak- mindkét csoportmeccsüket a végjátékban veszítették el. A későbbi döntős ukránoktól 16-15-re, míg Hollandiától 17-16-ra kaptak ki Demeter Attiláék.

A hölgyek ezzel szemben kis túlzással meg sem izzadtak a csoportmeccsek alatt. Ukrajna ellen hamar nagy előnyre tettek szert a mieink, mellyel magabiztosan be is fejezték a mérkőzést. Az oroszok már nagyobb ellenállást tanúsítottak, de Papp Klaudiáék végül őket is legyőzték 16-10 arányban. A hollandok elleni döntő már keményebb diónak bizonyult, végig kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. A nagy melegben mindkét együttes érezhetően elfáradt, az utolsó percre pedig 10-10-es döntetlennel érkeztek. Helyén volt a magyar lányok szíve, és Böröndy Vivien két nagyon fontos kosarának köszönhetően végül megnyerték a tornát.

Két órás szünet után elkezdődött az U18-as Európa-bajnokság második napja is. A címvédő magyarok rögtön a második mérkőzésen pályára is léptek, ellenfelük Litvánia volt. Beragadtak a rajtnál a mieink, a harcosan kosárlabdázó litvánok 4-1-re elhúztak. A találkozó derekán már 7-3-as hátrányban is voltak Tóth Orsolyáék, ám mielőtt nagyobb bajba kerülhettek volna, sikerült a megszilárdítaniuk védekezésüket. Egy 7-0-s rohanással már a magyaroknál volt az előny, de nem adták fel a litvánok és két perccel a vége előtt már náluk volt az előny (11-12). Ötven másodperccel a lefújás előtt még mindig döntetlen volt az állás, de Révész Boróka egy nagyszerű betöréssel és egy büntetővel lezárta a mérkőzést, így ha nehezen is, de győzelemmel kezdték a kontinenstornát.

Fotó: debka.hu

A tavalyi ezüstérmes oroszok jelezték, hogy idén is komolyan kell számolni velük, 15-4-re kiütötték Litvániát, így az utolsó mérkőzés a csoportelsőségről döntött. Nagyon keményen kezdett Oroszország, a magyar lányok nehezen tudtak eljutni a gyűrűig, az első Tv-szünetben már 6-1 volt oda. A folytatásban a magyarok is zártabban védekeztek, és három perccel a vége előtt egy pontra zárkóztak (7-8). Ahogy fáradtak a játékosok a pontgyártás is beindult, és ha a büntetőket kicsit pontosabban dobjuk, a vezetést is átvehettük volna. Ezen a napon sajnos semmi sem akart összejönni, minden dobás valahogy kifelé perdült, így végül megérdemelt orosz győzelem született.

A D-csoportban Belgium hamar lezárta a csoportelsőség kérdését, a hollandokat 7, a cseheket 4 ponttal verték, tették mindezt 10. kiemeltként. A még továbbjutást érő második helyről döntő mérkőzésen a második kiemelt Hollandia hosszabbításban kikapott Csehországtól, így nem kis meglepetésre búcsúzott a tornától.

A fiúknál a B-csoport nagyon kiélezett találkozókat hozott, a Románia a hosszabbításban verte a Görögországot, míg a spanyolok 20-16-ra verték a helléneket. Az első helyen végül a Románok jutottak a nyolc közé, miután könnyedén verték Spanyolországot (21-13). A „D” jelű trióban sem történ nagy meglepetés, a kontinenstornán most debütáló írek megszorítani sem tudták az oroszokat, illetve a franciákat. A szombati nap utolsó meccsén a franciák hosszabbításban az oroszokat is legyűrték így ők jutottak elsőként a negyeddöntőbe.

Vasárnap a másodikként továbbjutó fiúk Németországgal találkoznak 15 óra 35 perckor, míg a lányok a meglepetéscsapat Belgiummal mérkőznek a négy közé jutásért 16 óra 35 perckor. A zárónapon is pályára lépnek az U23-asok a Nemzetek Kupájában, a fiúk 10 óra 30 perctől Ukrajnával, 11 óra 50 perctől pedig a tegnapi győztes franciákkal játszanak. A szombaton győztes magyar lányok 9 óra 30-től az Ukrajnával, 10 óra 50 perctől pedig Hollandiával csapnak össze.

Forrás: debka.hu

U23 Nemzetek kupája 5. forduló

Nők:

A-csoport:

Ukrajna – MAGYARORSZÁG 13-21

Oroszország – MAGYARORSZÁG 10-16

Ukrajna – Oroszország 12-17

B-csoport:

Franciaország – Csehország 13-10

Hollandia – Csehország 14-10

Franciaország – Hollandia 8-11

Döntő:

MAGYARORSZÁG – Hollandia 13-10

Fiúk:

A-csoport:

Oroszország – Csehország 18-12

Franciaország – Csehország 13-8

Oroszország – Franciaország 18-15

B-csoport:

Ukrajna – MAGYARORSZÁG 16-15

Hollandia – MAGYARORSZÁG 17-16

Ukrajna – Hollandia 15-10

Döntő:

Franciaország – Ukrajna 11-5

U18-as Európa-bajnokság

Lányok:

B-csoport:

Hollandia – Belgium 10-17

Csehország – Belgium 12-16

Hollandia – Csehország 14-16

D-csoport:

MAGYARORSZÁG – Litvánia 15-13

Litvánia – Oroszország 4-15

MAGYARORSZÁG – Oroszország 11-14

Fiúk:

B-csoport:

Románia – Görögország 18-17

Spanyolország – Görögország 20-16

Románia – Spanyolország 21-13

D-csoport:

Oroszország – Írország 22-10

Franciaország – Írország 18-13

Oroszország – Franciaország 20-18

Óriási küzdelem zajlott a főtéren Debrecen - Az U18-as fiúk drámai csatában küzdöttek meg. Drámai csatában jutottak a negyeddöntőbe az U18-as fiúk. Péntek reggel 10 órakor két-két csoport küzdelmeivel elkezdődött az U18-as 3×3 Európa-bajnokság. 24 csapat érkezett 17 országból Debrecenbe, hogy a hét végére a kontinens tetejére jus... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA