360 fokos videó: X-Faktor meghallgatás Debrecenben

Tehetségkutatója 2018-as évadához válogatja a versenyzőket az egyik legnagyobb hazai kereskedelmi csatorna, a cívisvárosban dupláztak a meghallgatásokkal, a másodikon jártunk. Szépen gyűltek az emberek a debreceni szórakozóhelyen az este nyolc órai kapunyitásra, ekkor még nem tudtuk, ki áll színpadra, és ki jött szurkolni. Az est folyamán kiderült, többen voltak azok, akik kikapcsolódásra vágytak, s talán abban bíztak, hogy felbukkan egy újabb „négyoktávos” vagy egy „bikicsunáj”. Négy oktávot ugyan senki nem akart most kiénekelni, de volt min mosolyogni ezúttal is.

Az első fellépő megalapozta a hangulatot, és egy igen könnyen megugorható mércét állított fel. A hangok nyomokban sem voltak a helyükön, sőt a szövegtudás is hagyott maga után kivetnivalót, de néhány sor után rájöttünk, hogy Los Del Rio Macarena-ját halljuk egy különleges előadásban. A negyedik x-en túllévő hajdúhadházi hölgy már tavaly is szeretett volna bekerülni a tehetségkutató műsorba, akkor nem sikerült, azóta is keresi magában az ikszet.

Az est legfiatalabb énekese mindössze nyolcéves volt, ugyan még nem éri el a 14 éves korhatárt, ami a műsorba kerüléshez szükséges, de ártatlan, angyali hangjával elénekelte nekünk, milyen szép a világ. Őt az énektanára buzdította arra, hogy színpadra álljon, egy fiatal lányt pedig a családja, így végül zenei alap nélkül Dér Heni Ég veled című számával beénekelte a Roncs koncerttermét. Volt olyan is, aki fogadásból, kissé szégyenlősen adott elő egy, a szívéhez közel álló dalt.

– A kolléganőm az mondta, elvállalja a mosogatást, ha a meghallgatáson eléneklek egy dalt. Gondoltam, úgysem lesz belőle semmi, de elérkezett a nyolc óra, zártunk, jöttek a többiek is, akkor már tudtam, nincs visszaút, énekelni kell – mesélte a 37 éves, kávéházi dogozó, aki egy kis szíverősítő után a Killing me softly című dalt adta elő – majd később még egyet –, így megnyerte a fogadást. Végül kísérői közül ketten is színpadra álltak, úgy tűnik, a reflektorfény és a hálás közönség meghozta a bátorságukat.

Nem ő az egyetlen, aki kedvet kapott ahhoz, hogy többször is mikrofont ragadjon. A „makarénás” hölgyet már akkor üdvrivalgás fogadta több alkalommal is, amikor a székéből felállt. A harmadik, vagy talán a negyedik nekifutása előtt egy alkoholmámorban úszó társaság ekképp biztatta őt: „Valami mulatósat!” Bár tudjuk, a pálinkás hangulatú magyar embernek a mulatós kötelező elem egy buliban, a meghallgatáson nem hallhattunk egy jó kis no roxa ájt, így a társaság is megelégedett a Havanna alternatív feldolgozásával.

Nyíltabb lettem

Debrecenbe ezúttal az előző széria egy versenyzője, Tóth Bettina érkezett a stábbal, hogy fokozza a hangulatot, és biztassa a jelentkezőket, sőt Debrecenbe az első magyar rap számát is elhozta. Tóth Bettina a döntő előtt búcsúzott a tehetségkutatótól, elmondása szerint tapasztaltabbnak, nyíltabbnak érzi magát a műsor óta.

A meghallgatás Istenes Alexandra, az X-Faktor stáb egyik tagjának vezénylésével zajlott, ő kérte meg a műsorba bejutni vágyókat, hogy mondjanak néhány szót magukról, ezzel is oldva a reflektorfény okozta izgalmat. Rutinosan intette csendre az olykor zajos közönséget, vagy kérte meg a produkciók alatt hangoló énekeseket, hogy tiszteljék a színpadon állókat.

– Két hónappal ezelőtt kezdődtek a meghallgatások országon belül és határon túl is, május végéig tartanak. Mindig próbálunk nagyobb városokba elmenni, és a hozzájuk közeli kisebb településekre is. Vannak olyan városok, ahova többször visszamentünk, ez attól függött, hogy hányan jöttek el, hiszen előre sosem tudjuk, hányan vesznek részt a meghallgatáson – beszélt Alexandra a meghallgatások időszakáról.

Természetesen ők, akik az előválogatókat tartják, nem döntenek az énekesek sorsáról, a rögzített felvételeket szerkesztői kézre adják tovább, a műsor menetét pedig ismerjük. Hogy látunk-e debreceni arcot a következő szériában, az a jövő zenéje.

