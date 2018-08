360 fokos videó: virágba öltözött a cívisváros

Megteltek a lelátók, és már kora reggel hömpölygött a tömeg a utcákon, ugyanis kezdetét vette a 49. Debreceni Virágkarnevál. Tősgyökeres cívisként mi más lehetett a program augusztus huszadikán, mint kimenni a városon keresztül vonuló felvonulásra? Gyermekkoromban nagyon sokat jártunk ki a főtérre a családdal, furakodtunk az első sorba, vagy valamelyik szülő nyakából néztük végig a csoportokat. Nosztalgikus érzés fogott el, amikor láttam kisszéken és sámlin az első sorban ülni az időseket, akik minden egyes fellépőnél pirosra tapsolták a tenyerüket. A gyerekek pedig a padkán ülve várták a cukorkákat dobáló embereket. Nem változott semmi az évek alatt.

Fellépők

Miután bekukkantottunk a kulisszák mögé, vagyis láthattam, hogyan készítik a virágkocsikat, izgalommal vártam, mi lett a végeredmény. A Szent Korona és a Debrecenbe Kéne Menni elnevezésű kompozíciók a kezdetektől vezetőkocsik a virágkarneváli menetben.

Törökország csoportja

Ezúttal is sok országból érkeztek fellépők; a debreceniek kedvenc zászlóforgatói most sem maradtak otthon, két csoporttal is jöttek Olaszországból. Sőt Bulgáriából, Romániából és Portugáliból, de még Szenegálból és Indonéziából is utaztak Debrecenbe. A tavalyi csoportgyőztes, Európa egyik legnépszerűbb német gólyalábas társulata extrém kosztümjeivel megint elvarázsolta a közönséget.

Az egyik magyar csoport

Természetesen a tizenhárom magyar csoport is kitett magáért; Debrecen közismert tánc- és mazsorettcsoportjai, valamint népi együttesei is szórakoztatták a közönséget.

– Nagy Dóra / Hírek 360 –

