360 fokos videó: virágba borult a botanikus kert

A Debreceni Egyetem főépülete mögött található a több mint 15 hektáron elterülő botanikus kert. Jelenleg az itt élő növényfajok száma meghaladja az 5,5 ezret. – Debrecen keleti részének kétharmada a Nyírség középtájára esik, ez klimatikusan és talajtani szempontból is erősen meghatározza a kertet, mivel az Nyírségnek ez a része a legszárazabb terület.

Nagyon gyakran előfordul, hogy a botanikus kertbe nem jut annyi csapadék, mint a város többi részére”

– mondta Papp László, a botanikus kert igazgatója.

A dél-nyugati Nyírség homokalapkőzetén létrejött alacsony humusztartalmú, agyagmentes, könnyen vizet veszítő talajon minden milliméter csapadéknak örülnek a virágok.

– Nyár közepén nagyon hamar, vagy is nagyjából egy hét alatt elpárolog a leesett 20-30 mm csapadék, emiatt is óriási jelentősége van az öntözési munkálatoknak. Például a víz igényes rododendron cserjék viszont nagyon szépek akkor is, ha megfelelői csapadék mennyisége talajcsere nélkül is, hiszen itt a talaj savanyú kémhatású, ami ideális e növényfajoknak – fogalmazott a botanikus kert igazgatója.

Nem csak növények, hanem madarak is színesítik a kertet.

– Nagyon sok növényfajt halmoztunk fel, emiatt sok állatfaj megjelenik a kertünkben. Elsősorban madarak, amelyek remek fészkelő- és táplálkozóhelyeket találnak itt, nem ritkán előfordulnak olyan madárfajok is, amik nem fészkelnek, viszont télen táplálékra akadnak a kertben. Gondoljunk itt a fenyőszajkóra vagy a keresztcsőrűre – emelte ki Papp László.

