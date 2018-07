360 fokos videó: utána jártunk, mi az igazi fesztiválkaja

A Gasztrofaluban lepcsánkát, gyrost, pizzát, hamburgert vagy lángost is választhatunk, ám az édességkedvelőket sem felejtették el; például mogyorókrémmel töltött óriáspalacsintát is ehetünk. Választékból nincs hiány, viszont árban eltérések lehetnek. A legolcsóbb gyros pitában 750 Ft, de némelyik standnál az eléri az 1100 Ft-ot. A hamburgerek árai közt is 400–500 forintos árkülönbséget is tapasztalhatunk.

De mit mondtak a fesztiválozók?

hírek360.hu

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel

