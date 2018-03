360 fokos videó: tornacipőt húztak a sérült fiatalok

Immár 19. alkalommal rendezte meg a DMJV Városi Szociális Szolgálat és a Mozgás-Öröm Sport Egyesület, valamint a Magyar Speciális Olimpia Szövetség a Debreceni Regionális Sport Napot, ahová a Debrecenben és a megyében működő intézmények ellátottjait várták.

Csaknem száz fogyatékkal élő töltötte meg a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola tornatermét, ahol különféle sportágakban próbálhatták ki magukat.

– Célunk az, hogy megmutassuk a lakosságnak, hogy a fogyatékkal élő emberek is képesek a megmérettetésre, ők is megélik az öröm és siker élményét – mondta a rendezvény kapcsán Nagy Lajosné, a DMJV Városi Szociális Szolgálatának intézményvezető-helyettese. – A fogyatékosokat ellátó nappali intézményünkben napi szinten vannak különböző sportprogramok, amelyek által egyrészt a fizikai állapotuk erősödik, másrészt közösségi élményt nyújtanak. Ezen a rendezvényen ellátottaink már nemcsak a saját kis csoportjukban sportolhatnak, hanem ismerkedhetnek is.

Minden „sportkuckót” élvezettel vettek birtokba a résztvevők. Van, aki a hulahoppozásban bizonyult tehetségesnek, másnak inkább a labdajátékok kedveztek. Az ügyességi és atlétikai megmérettetések ellenére azonban mégsem a versenyen volt a fő hangsúly ezúttal sem, hiszen sokkal fontosabb volt az, hogy vidáman, jó hangulatban telt a délelőtt.

