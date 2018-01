360 fokos videó: Több ezren a debreceni FőnixFitten

Január 13-án szombaton többek közt Katus Attilával is találkozhatott az, aki ellátogatott a Debreceni Főnix Csarnokba. Második alkalommal rendezték meg Kelet-Magyarország legnagyobb fitnesz rendezvényét, a FőnixFittet.

A nagyszínpadon olyan nevek izzasztották a sportolni vágyókat, mint az Arnold Classic Europe-győztes, kangoo-Guinness-rekorder Sifter Tímea és csapata, a fitnesz világ- és Európa-bajnok Béres Alexandra, valamint a világ- és Európa-bajnok sportoló, aerobik szakedző, életmód tanácsadó Katus Attila. A több ezres tömeg együtt sportolt a profikkal, akik a sportot és az egészséges életmódot népszerűsítették, emellett igyekeztek minél jobb hangulatot teremteni a Csarnokban.

A nagyszínpados programok mellett több mint 30 kiállítót felvonultató FőnixFitten debreceni fitneszklubok standjai, szakmai kiállítók és életmód tanácsadás is szerepelt a kínálatban. A Debrecen városa, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Intézete és a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központ által is támogatott rendezvényen a mozgás mellett szakmai előadásokon is részt vehettek az érdeklődők.

Ottjártunkkor Katus Attilát kérdeztük, hogy milyen volt a debreceni közönség:

– Fantasztikus, fenomenális és egy óriási élmény volt. Nekem is napokig még egy hatalmas flash-t ad, engem is motivál, remélem őket is, mert ez nem csak egy mozgás, hanem egy élmény, nem azért mert én tartom, hanem egy ilyen környezetben és technikával, ennyien összejövünk – mondta az aerobik szakedző. Majd hozzátette: – Nemcsak én motiválom őket, hanem ők is egymást, nagyon örülök, hogy itt lehettem és meghívást kaptam.

– Nagy Dóra / hirek360.hu –

Még több 360 fokos videóért fel iratkozz fel a Hírek 360 YouTube-csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook-oldalát!

FőnixFitt: mozgásban Debrecen Debrecen - A sportról sokan beszélnek, de kevesen gyakorolják. Immár második alkalommal rendezték meg a FőnixFitt sportnapot, amelyen kicsik és nagyok együtt hozhatták magukat formába az év elején. Idén a programokért a Debreceni Sportcentrum Kft. és a Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter v... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA