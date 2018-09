360 fokos videó: terelőbajnokság a hortobágyi pusztában

A hortobágyi vásártéren a Kilenclyukú híd lábánál, egy történelmi és a pásztorkultúra kiemelt helyszínén tartották a XII. Hortobágyi Pásztorok és a Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások találkozóját szombaton. A rendezvény leglátványosabb része a magyar pásztorok országos terelőversenye volt. A huszonkét versenyző pásztorkájával egyenként ment be a karámba, ahol tizenöt birkát kellett az akadályokon átterelni. A hangulatra sem lehetett panasz, ugyanis főtt a bográcsokban a kecskepörkölt, emellett népzene is szólt a hangszórókból.

Hagyományőrzés

Nem tagadjuk, tátott szájjal néztük az elkerített terelésre szánt pályára, hogyan is dolgozik együtt ember és állat. Az eb értette gazdája összes hívószavát: „Menj elé! Balra! Jobbra! Marad! Lassíts!”. A terelőverseny szabályai szerint tizenöt birkát kellett hét akadályon átterelni, emellett odafigyelni a 13 perces időkorlátra. A hortobágyi hagyományőrző rendezvényen, a hungarikumnak számító pásztorkutyák bemutatása is fontos szerepet kapott. Hazánkban öt őshonos magyar pásztorkutyafajta ismert: a komondor és a kuvasz terület- és személyvédő fajták, a puli, pumi, mudi mint terelőkutyák. Az újkori, de még nem fajtának nyilvánított ebet is nagyon kedvelik a juhászok, a sinkát. A szó a hortobágyi tájnyelvben azt jelenti: sima, ezzel a szőrére utalva.

– Amiért ezt a helyszínt választottuk az a magyar pásztorkutyáknak a terelő versenye, országos bajnoksága, ahol nemcsak hivatásos pásztorok, hanem amatőr pásztorkutyások is részt vesznek – mondta Keve Gábor, a Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület elnöke és találkozó szervezője. Hangsúlyozta: – A kijelölt versenypálya mellett kezdő kutyáknak, akik nem találkoztak még birkákkal, nekik ösztönpróbát is tartunk. Van egy körkarám, ahol tíz birka közé be lehet engedni a kutyát és megnézzük, hogy előtör-e belőle a terelőösztön és egybe tartja-e a falkát – emelte ki az egyesület elnöke.

Pásztorok mindenhol vannak

A Ceglédről érkezett Heczendorfer István, aki a versenyen kettes sorszámmal indult a mudi fajtájú kutyájával; név szerint, Szürke Villám úrnővel, hívón nevén Ciglivel öt éve alkotnak egy csapatot. István nem hivatásos juhász, ám szívügye a pásztorkutyák nemesítése és tartása. Úrnőt is ő tanította a terelés „tudományára”.

– A pásztorok, illetve a kutyájuk mérik fel versenyszerűen a tudásukat. Főleg a kutyának a képzésere irányul ez a verseny, hogy melyik eb, hogy tudja teljesíteni ezt az életszerűnek épített pályát. Cegléd közelében van szerencsére egy gyakorló hely, ahol azért tarják a birkákat, hogy elsajátíthassuk a terelési trükköket – mesélte Heczendorfer István.

