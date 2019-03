360 fokos videó: Tavaszi takarítás a Nagyerdőn

– Munkatársaimnak és nekem is rendkívül fontos a környezetünk védelme, tisztasága. Nagy figyelmet fordítunk erre a mindennapjaink során, így nem hagyhatunk ki egy ilyen eseményt. Három éve csatlakoztunk ehhez a programhoz, azóta minden évben a Nagyerdőn szedjük a szemetet, hiszen gyakran járunk erre, és látjuk, milyen állapotok uralkodnak. Természetesen külsősöknek is van lehetőségük csatlakozni, ahogy azt idén is megtették néhányan – osztotta meg gondolatait Soha Rudolf Ferenc, az intézmény fizikusa.



Mindenféle – köztük jó néhány gyomorforgató – hulladékkal találkozhattak a „szerencsés” önkéntesek, melyek döntő többsége sajnos a nem lebomló kategóriába sorolható. Az idei akció legextrémebb szemete egy rozoga állapotban lévő sátor volt üres üvegekkel megtöltve. Talán még a tavalyi Campus Fesztiválról maradhatott az erdőben.

Mint az esetek nagy százalékában, itt is a megelőzés lenne a fontos, így a TeSzedd! résztvevői mindenkit arra buzdítanak, hogy használják a szemeteseket.

