360 fokos videó: tarts velünk egy kulisszajárásra!

A Csokonai Színház tavaly indított hagyományteremtő szándékkal MagdaFeszt rendezvénysorozatot, mely Szabó Magda születésének évfordulójához kötődve október 5-én vette kezdetét.

Most is felolvasással egybekötött éjszakai kulisszajárásra invitálta a debreceni színház az érdeklődőket. Első körben Vranyecz Artúr színész, majd őt Kocsis Sándor színművész követte a csaknem kétórás kulisszajárás során, akik a teátrum számos pontját érintve nem csupán a Szabó Magda-karakterek megformálásáról, hanem személyes élményeikről is vallottak.

Helyszínek

– Azt tapasztaltuk az évek során, hogy a nézők igénylik ezt a fajta programot, és mindig intenzíven reagálnak, hogy szeretnének jönni és belesni a kulisszák mögé. Ma este is a meghirdetett maximum létszámban voltak a kíváncsiskodók, és talán sikerült nekik olyasmit mondani, ami számukra is érdekes – szerénykedett Artúr, aki először a nézőtéri bejáratnál köszöntötte az embereket.

Fotó: Molnár Péter

– Nagy Dóra / Hírek 360 –

