360 fokos videó: szerbekkel edzenek a debreceni vívók

Az erőnléti felkészülésen már túl vannak a Békessy Béla Vívó Klub tagjai, sőt már a technikai alapozás is lassan a végéhez közeledik, hiszen szeptemberben kezdődik a versenyszezon. Több mint negyven vívó vesz részt a debreceni edzőtáborban, országhatáron túlról is érkeztek a Faraktár utcai vívócentrumba.

– Ez a második technikai edzőtáborunk, itt külföldi résztvevők is vannak, nagyobbrészt szerbek, illetve románok és ukránok. Ez nagyon jó lehetőség nekünk és nekik is, a szerb felnőtt- és utánpótlás-válogatott majdnem teljes egészében itt van. Mind határozott, kemény vívók, így meglátjuk, hogy a felkészülésünk sikeres volt-e – mondta Serra György, a Békessy Béla Vívó Klub ügyvezető igazgatója, majd hozzátette, hogy régóta jó kapcsolatot ápolnak a Szerb Vívó Szövetséggel, melynek sportolói évek óta járnak a cívisvárosba edzeni és versenyezni is.

A teljes cikk a Hírek 360 oldalán olvasható.

– Kiss Dóra / Hírek 360 –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera háta mögött! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube-csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook-oldalát!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA