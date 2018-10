360 fokos videó: szárnyas gladiátorképző a Hortobágyon

Akár hetente járhatnánk a Hortobágyi Madárkórházba, hiszen minden egyes látogatás során találkozhatunk új jövevénnyel. Ottjártunkkor éppen Mezőcsátról érkezett egy új páciens, a törött csőrű fehér gólyát dr. Déri János azonnal kezelésbe vette, majd bennünket kalauzolt körbe a hatalmas létesítményben.

Gólya kontra sas

A sérült madarak a vizsgálatok, műtéti beavatkozás után kórtermekben lábadoznak, majd onnan elsőként a túlélő röpdébe kerülnek. – Ez a „gladiátorképzés” első lépése, ahol a madarakat egyrészt az antropogén veszélyekkel állítjuk szembe, másrészt itt vannak egymás konkurenciái is. Ezzel azt akarjuk tudatosítani bennük, hogy megtanulják, vannak mások, akik elveszik a táplálékot tőlük. Máshol nincs kapacitás arra, hogy száz sérült egerészölyvet tartsanak, mi viszont pont azt mutatjuk be a sebesült madarakkal, hogy mit okozhat egy áramütés, ezért kell a föld alá tenni a vezetékeket. Az országutak, a mérgezések, a növényvédelem, a vadászat, az üvegfelületek mind olyan dolgok, amire a természetben az evolúció évmilliói során nem tudtak felkészülni. Ezek az utóbbi pár száz év termékei, s míg a genetikai anyagba rögzül egy bizonyos tulajdonság, az több időt vesz igénybe – hangsúlyozta a Madárkórház igazgatója.

Madárkórházi gólyák | Fotó: Hírek360.hu

A Hortobágy Madárparkban jelenleg csaknem négyszáz egyed található, melyből száz tartósan sérült, őket már nem engedik szabadon. – Szárnyas gladiátor képzés folyik itt, az ütközések itt gyakoribbak, mint a természetben, hiszen ennyi gólya ekkora területen hat sassal nem találkozik. A sasnak meg kell tanulni azt, hogy a gólya visszacsíp, sőt veszélyes tud lenni. A gólya pedig megtapasztalja azt, hogy ha a sas el akarja venni tőle a táplálékot, akkor jobb, ha oda adja, de a fészkét meg kell védenie.

A túlélő funkció szempontjából a vetélkedést fenntartjuk, így tanulják meg azt, mikor kell támadni, menekülni, vagy elbújni. A kórházban esetleg ellustult reflexeket újra elő kell hívni, erre jó ez a röpde”

– beszélt dr. Déri János a túlélő röpde sajátosságairól.

Élethosszig tartó sasszerelem

A lábadozás utolsó fázisaként a nagy röpdébe kerülnek a madarak, ahol jelenleg 43 fehér gólya, hat réti sas és több mint ötven egerészölyv található.

– Ez a vadító rész, ahol a látogató csoport bemehet a kilátóig, megjelenésükkel arrébb zavarják a madarakat, ezáltal előbb-utóbb rájönnek arra, ha jön az ember, akkor menni kell. Olyat madarakat engedünk el, amelyek a szabadon bocsátás után nem hagyják magukat megfogni – tudtuk meg az állatorvostól.

Kétféle madár kerül a nagy röpdébe: amelyeket el akarnak engedni, és akiket biztosan nem fognak. Itt találkozhatunk Lucával, a rétisassal is, akinek sérült lába fémből és műanyagból készült. Luca a Madárkórházban találta meg párját Bogyót, a kétszer mérgezett sast. Első mérgezése után Tóth János solymász szelídítette meg. A megható ember és madár közötti kapcsolatról Álmomban rétisas szállt a kertembe címmel film is készült. Majd második alkotás is született Bogyó visszatér címmel, mely a második megmentéséről szól. Hároméves felkészítést követően engedték el a sast, egy hétig volt szabadon, majd újra ugyanazzal a mérgezéssel találkozott. Arra nem tudták felkészíteni, hogy ne egyen mérgezett csalétket. Bogyó teljesen meggyógyult, de időközben párba állt Lucával.

– Attól tartunk, ha elengedjük Bogyót, akkor a párja miatt úgyis visszajön, és a hálón keresztül nem tud berepülni hozzá. Luca műlábbal bár jól repül, de természetben nem tudna boldogulni. Utógondozást igényel, évente gondozni kell a lábát, mert sorvad az az izom, amit nem használnak, így előbb-utóbb lötyögni fog a műláb. Bőrkeményedés lesz, csontdudor, hiába szorítunk rajta, már nem illeszkedik úgy, ez fáj a madárnak – osztotta meg velünk a rétisasok történetét dr. Déri János.

Kiss Dóra

