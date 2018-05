360 fokos videó: rúdtánc – erotika vagy sport?

Némi túlzásként, de a legmegosztóbb sport hazánkban. Régóta készültünk arra, hogy Debrecenben bepillantást nyerjünk, hogyan is zajlik egy rúdtáncóra. Egy erotikus mozdulatokkal tarkított bemutató vagy aerobikóra? Mi is nagyon meglepődtünk, amit láttunk és hallottunk – annyit elöljáróban, hogy az órát egy férfi tartja.

Egy kecses, finom mozdulatokból álló sportág, ami a saját testsúlyos edzés és az akrobatika szerelemgyereke. Ottjártunkkor tátva maradt a szánk a lányok hajlékonysága és ügyessége láttán.

Fontos megjegyezni, hogy nem éppen egy fájdalommentes sport, pláne annak tükrében, hogy a rúdon (ami polírozott krómból és rozsdamentes acélból készült) csupasz végtagokkal kell lecsúszni. Nem kellemes érzés, ám a rúdtáncosok elmondása szerint meg lehet szokni.

Férfiak is űzik?

Az első – és talán leglogikusabb – kérdés, amit feltehettem Hermann Csaba rúdtánc­oktatónak, hogy miért pont ezt a testmozgást választotta férfiként.

– A rúdfitnesz-sportot már nem lehet nőiesnek nevezni, sőt a férfiak inkább előnyt élveznek ebben. Máshogy erősödik a felsőtestünk, a sok erőelem sokkal könnyebb egy férfinak. Nyilván a hajlékonyság része a nehezebb. Az erő a legfőbb erénye a sportnak, ha egy férfi ezt választja. Debrecenben jelenleg nem tudok senki másról, aki rajtam kívül férfiként ezt csinálná – meséli rutinosan Csabi, aki megsúgta, már sokadjára teszik fel neki ezt a kérdést.

Fontos, hogy jól tapadjon

Mint minden sportnál, ennél is van ideális öltözet, ami könnyebbé teszi a mozgást. Ez nem egy olyan mozgásforma, ami fölött megjegyzés nélkül elsiklanak az emberek. Ebből adódóan a ruházatot is bírálják, holott teljes mértékben funkcionális öltözet. A megfelelő tapadás nélkülözhetetlen a rúdon, mert az életük múlik azon, hogy bizonyos elemeknél mekkora a szabad bőrfelületük. A rúdnak minimum 2,7 méternek kell lennie, hiszen ha ennél kisebb, akkor a rajta végrehajtható elemek száma korlátozott lesz. A rúdtáncot inkább az előadó művészethez csatoljuk, hiszen zenével párosul, és érzelmeket fejez ki, emellett a tánc is jobban érvényesül. A rúdfitnesz pedig ennek a sportváltozata, nagyon komoly szabályrendszerrel és kötelező elemekkel.

– Ez a sport nagyon felsőtest-orientált, szép kerek vállakat ad, bicepszet, hátat, hasfalat, mivel mindent törzsből és karból kell megtartanunk. Viszont egyéb edzéseken hozzá szoktuk rakni még a lábedzéseket, de érdekes, hogy hajlékonyság szempontjából hátrány, hogy ha a lábra is erősítünk – mutat rá a lényegre az oktatól. Az órán négy rúdnál kettesével álltak a lányok, és segítették mindenben egymást. Van olyan lelkes rajongója a sportnak, aki már négy éve, a hét minden napján rúdtánccal fejezi be a napot.

– Korábban én is edzőterembe jártam, de egy idő után monotonnak és unalmasnak találtam. Eljöttem egy rúdtáncos nyílt órára, szerelem volt első látásra, és azóta a mindennapjaim részévé vált. Itt lehet szépnek és erősnek lenni, mert különböző csinosító feladatokat végzünk.

Önbizalmat ad, erősödünk, és állóképességet fejleszt. Ez egy életérzés – mondta lelkesen Koleszár Melitta.

Új olimpiai sportág lehet?

Egy sportág legnagyobb elismerése, ha jelen van az olimpiai sportágak között. Ezért „küzd” a rúdtáncvilág is.

– Ez a sportág az olimpia előszobájában jár, persze azt tudjuk, hogy természetesen 10–20 éves folyamatról beszélünk. De már az olimpiabizottságok tekintik meg ezt a sportot, mint lehetséges sportágat az olimpián. Abban a helyzetben vagyunk most, mint az aerobik volt nem olyan régen. Lépegetünk szépen, mivel folyamatosan alakítják a szabályrendszerünket, hogy egyre inkább az olimpiai sportra hasonlítson – árulta el az oktató.

