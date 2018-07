360 fokos videó: Püspökladányban szépül a Kossuth-szobor

– A szobor két helyen készül, Karcagon történik a hegesztése és a nagy homokfúvása – szemcseszórásos felülettisztítása – a bronzszobroknak. Itt, Püspökladányban már csak felületkezelés lesz, amikor a színét adjuk meg, patinázzuk. A Kossuth-szobor már be van teljesen hegesztve, homokfúvás állapotában van, a zászlós figura Karcagról csütörtökön érkezett vissza hozzánk. A hármas figurát is elszállítják, azt szintén újra kell hegeszteni, kiszedni a csavarokat – ismertette Győrfi Lajos, milyen fázisban van a bronzszobrok rekonstrukciója.

A több mint százéves szobrok eredetileg úgynevezett hideg illesztéssel, csavarokkal voltak összefogatva. A vascsavarok azonban az évtizedek alatt kirozsdásodtak, a 2000-ben végzett felújításkor ezek egy részét kicserélték, de nem hegesztettek sehol. Kossuth Lajos szobra a püspökladányi műhely udvarán néz le ránk zord arccal, már megjárta Karcagot, Varga Imre bronzöntő mester műhelyében az illesztéseket összehegesztették.

– Most meg lehet nézni, mindenhol körbe van hegesztve a szobor, mintha ma készült volna – mutatta a szobrászművész.

Vannak javíthatatlan elemek

A rekonstrukció életre hívásának legfőbb oka a talapzat állapota volt, hiszen a tégla alaptestbe hézagokon át folyamatosan beszivárgott a csapadék, a téli fagyok pedig kimozdították a köveket.

– Nagyon nagy csúszások voltak, lehetett látni akár öt centis elmozdulást is. Amikor 2000-ben visszarakták a követ, a tégla magból 5 centit lefaragtak, mert nem fért be, sőt betonnal körbevették az alapot, így a lejövő víz aláfolyt a szoborcsoportnak. Most lebetonozták az egészet, nem tud alá menni a víz.

Becslések szerint a talapzat lépcsős kőrésze körülbelül 160 tonnát nyom. A lépcsős szerkezetből adódóan a kőtömbök között akad háromtonnás is. Az ezredfordulón történt felújítás során a talapzat bizonyos elemeit leemelték, majd visszahelyezték, mely során a kövek sarkai letörtek.

