360 fokos videó: porondon a szépségek!

Szombat este felgördült a függöny, és kezdetét vette a White Circus Night a Kishegyesi úton felállított cirkuszi sátorban. A nemzetközi tehetségkutatóval egybekötött szépségverseny indulói közt a Debreceni Egyetem külföldi hallgatói jutottak főszerephez. Tóth Valentina, a szépségverseny főszervezője korábban a Hírek360 stábjának elmondta, a versennyel az a célja, hogy az egyetemen tanuló külföldi diákok különlegességét és tehetségét előtérbe helyezze.

Az esemény lélegzetelállító cirkuszi show-val kezdődött, majd a folytatásban a tizenkét tehetségkutatós csapat lépett a porondra. Voltak köztük vagány táncosok, dalos pacsirták, sőt egy fiúzenekar elrabolta a lányok szívét is, és még bűvész is varázsolt a színpadon. A reflektor aztán a cirkusz szépségkirálynő-jelöltjeire irányult. A kilenc ország tíz induló szépsége három szettben, utcai öltözetben, saját nemzeti viseletben és koktélruhában lépett a közönség és a zsűri elé. Az est fénypontja az eredményhirdetés volt, melyen kiderült hogy a Gravity tánccsapat nyerte a tehetségkutatót, a magyar táncosokból álló No komment pedig különdíjat kapott. A Circus Queen, azaz a cirkusz királynője, a 28 éves izraeli lány lett.

– Kiss Dóra / Hírek 360 –

