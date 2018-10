360 fokos videó: Porondon a Richter Flórián Cirkusz!

Az állatok létszáma idén is bővült, ugyanis február végén két kis tevével gyarapodott a tevecsalád, megszületett Kairó és Nadal. Szandra, a 43 éves, festeni tudó elefánt is szerzett magának játszótársakat: még két elefánttal lett gazdagabb a népes állatsereglet. A műsorszámok mellett évről évre újat kell mutatniuk a cirkuszosoknak, nem elég pusztán például a lovak vagy zebra felvonultatása a porondon. Elmondásuk szerint a modern és a hagyományos elemek vegyítése az ő műfajukban is kötelező.

– Olyan tempóban megy végig az előadás, hogy a közönség zöme a műsor végén azt mondja, már el is repült a két óra – érkezett a kérdésre a válasz, miszerint miért lett Full Adrenalin a turné címe. – Gyors ütemű előadásokat csinálunk, amik látványosak, és ezáltal felpörgetjük a közönséget. Rögtön úgy kezdjük az estét, hogy Kevin egyedül – Richter Flórián fia – rekordot mutat be. Ezt a pusztán a lovas fogatosok nagyjából öten csinálják – dicsekedett a büszke apa, Richter Flórián, a cirkusz igazgatója. Március elején a Fővárosi Nagycirkusz, a „Győztesek karneválja a cirkuszban” című előadásán: a 17 éves Kevin lovas akrobata új világrekordot állított fel a Magyar Lovas Posta című produkciójával, melyben húsz káprázatos paripával dolgozik együtt. Ám nem csak ez az egyetlen különlegesség a műsor folyamán.

Sebesség

A „Halálgömb” már tavaly is szerepelt a műsorfolyamban, amikor öt motoros cikázott a gömbben, melynek az átmérője négy méter húsz centi, idén mégis sikerült már hat emberrel kivitelezni. A motorosok sebessége elérheti akár 80–100 km/h-t.

– A hidraulika segítségével ketté válik a gömb, melynek részei két és fél méterre vannak egymástól. Alul-felül a félgömbökben 3-3 folyamatosan száguldó motorossal. Olyan extrém a látvány, hogy a közönség ritkán marad ülve az előadás közben – mondta széles mosollyal a cirkuszigazgató, majd a kérdésemre, hogyan talál rá a tehetségekre, így válaszolt: – Egy évvel korábban már keressük a következő turnéra a számokat. Már tudjuk, így 24 év távlatából, mi az, ami a magyar közönséget szórakoztatja. A cirkusz azért szép, mert korlátlan lehetőségeket lehet bemutatni – hangsúlyozta Richter Flórián.

Csapatmunka

Az előítéletek egy cirkusszal szemben igen erősek, főleg abban a tekintetben, hogy milyen körülmények között tartják az állatokat.

Fotó: Molnár Péter

– Most már nem arról szólnak a produkciók mint régen, hogy a vadállatidomár bejön egy vasgereblyével és egy székkel, aztán megmutatja, hogyan tudja sarokba szorítani a vadállatot, ezzel mutatva a bátorságát. Ezt felejtsük el! – hangsúlyozta Flórián. Majd azzal folytatta, milyen szerencsésnek tartja magukat, mert szakemberekkel dolgozhat együtt: – Az számunkra is jó, amikor az állatok az idomárjaikkal a porondon összhangban vannak, mintha egymás partnerei lennének. Elképesztő, hogy milyen összhangban vannak az állatokkal, apró jelekből ráveszik őket egy-egy mutatvány teljesítésére. Ehhez viszont sokéves tapasztalat és munka szükséges, és hál’ istennek, nincs okom panaszra. A család minden generációja tudja élvezni a műsorokat. Ez egy olyan műfaj, ahol ha tudjuk tartani a fejlődést, akkor mindig egy nívós cirkusz marad – mosolygott Flórián.

– Kiss Dóra / Hírek 360 –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera háta mögött! Még több 360 fokos videóért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube-csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook-oldalát!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA